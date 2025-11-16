Медия без
Делян Добрев: "Единственото хубаво на бюджета е, че следващият ще е хубав"

500 хил. евро ще влязат в хазната, ако съкратим 10 000 празни места в администрацията, смята депутатът от ГЕРБ

Днес, 10:16
Делян Добрев
Илияна Димитрова
Делян Добрев

Да се съкратят незаетите бройки в администрацията и да се осъвременят данъчните оценки, за да се намалят разходите в бюджета. Това предложи депутатът от ГЕРБ и председател на бюджетната комисия в парламента Делян Добрев пред Би Ти Ви.

Добрев посочи, че откакто Асен Василев от ПП е направил първия си бюджет като финансов министър, всеки следващ става все по-лош. "Единственото хубаво нещо на този бюджет е, че следващият бюджет ще е хубав. Докато една работа не се обърка докрай, не може да се оправи", обясни той философията си. По думите му е било голяма грешка да се обвърже средната заплата с минималната и скокът на заплатите за определени групи служители да се запише в закона, без да се обвърже с качество. "Цялото мнозинство още не е излязло от хипнозата на Асен Василев", заяви той. Все пак, Делян Добрев заяви, че ще подкрепи Бюджет 2026 въпреки резервите си и осъзнаването, че бюджет в парламента трудно може да се прекрои изцяло, защото е част от управляващото мнозинство.

Той отправи и няколко конкретни предложения за увеличаване на приходите, които ще предложи и при разглеждането на бюджета в парламента. "В държавната администрация има 10 5000 незаети щата, те са празни, защо не се съкратят?", попита той. По думите му това са 6.5% от всички щатове, като при 7.3 млрд. лева за заплати това би съкратило разходите със 500 хил. евро. Това са щатни бройки, които умишлено се държат празни, за да се раздават после бонуси. Не са ли достатъчно високи заплатите в администрацията, че да получават и бонуси? Не може 2/3 работещи в частния сектор да плащат на 1/3 в държавния сектор", заяви той. 

Друга полезна мярка според него е да се осъвременят данъчните оценки. Проверих нашия апартамент в Хасково. Данъчната му оценка е 34 хил. лева, а пазарната му оценка е 200 хил. лв. Данък сгради е само 51 лв. на година, а ако ти е единствено жилище, плащаш 25 лв., или 2 лв. на де. Същото е и например с 4 дка земеделска земя - данъчната й оценка е 300 лв., пазарната е много пъти повече. Това е сив сектор, който над 15 г. никой не смее да обърне внимание", заяви той. По думите му законът е такъв, че позволява човек да си продаде апартамента в Хасково на данъчна оценка, да вземе един куп пари в брой и после да купи в София гарсониера в брой. "Ако всичко това изсветлее, ще влязат милиарди в бюджета, огромни приходи от ДДС, така ще намалим и изравнителната субсидия към общините, смята той.

Добрев заяви, че не одобрява нито увеличаването на данък дивидент, нито увеличаването с 2% на осигурителните вноски. "Като приемем този бюджет, ще се събудим от хипнозата", заяви той, прогнозирайки много по-голям дефицит от заложените 3%.

"Най-доброто, което може да направи Румен Спецов, назначен за особен управител на петролната рафинерия "Лукойл, е да наеме за оператор на тази рафинерия някоя световна компания да я управлява. Да сме сигурни, че я управляват професионално, да намалим риска от арбитраж и да защитим държавния интерес", заяви още Делян Добрев. Той заяви, че не познава много добре Спецов, но той му изглежда като човек, който е способен, знае какво прави, освен това е и смел, тъй като вероятна една дузина са отказали сигурно този пост. "Държавата не трябва да купува "Лукойл", хубаво е да има сделка и друг да стане собственик на рафинерията", посочи той.

 

Условие

"Румен Спецов няма изисквания от закона 5-годишен опит, за да бъде особен управител на петролната рафинерия "Лукойл"", заяви по Би Ти Ви депутатът от "Продължаваме промяната" Радослав Рибарски. Въпреки това според него новият шеф трябва да направи независим одитен доклад, който да се проследи правени ли са нарушения в енергийната компания в годините назад във времето. "Трябва да се представи и 6-месечна стратегия за това каква работа ще се извършва в "Лукойл", която вече е трябвало да бъде готова, но все още не е. Освен това от Спецов се очаква да бъдат изпращани ежемесечни доклади до народното събрание, където те да бъдат разглеждани", смята той.

Според Рибарски особеният управител е нужно да елиминира транзакционните рискове и най-вече да подсигури доставките на петрол през първите седмици от започването на работа си. "Рисковете за бъдещето на "Лукойл" идват от новоприетото законодателство, което дава права на особения управител да се разполага с частното дружество "Лукойл" като собственик", убеден е Рибарски. Депутатът отхвърли твърдението, че управляващите са постигнали политически успех да убедят САЩ и Великобритания да дадат на България временна дерогация по санкциите срещу Русия. "Не бих го нарекъл успех, по-скоро се носим по течението. Подобни отсрочки има и за други държави. Германия и Сърбия са сред тях", заяви той.

