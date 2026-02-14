Едно от знаковите лица на ГЕРБ и председател на бюджетната комисия в последния парламент Делян Добрев напуска партията. Новината беше потвърдена пред БНТ от пиар експерта Диана Дамянова. Тя посочи, че има информация от близки до източника. Според други неофициални коментари Добрев ще се оттегли изобщо от политическата сцена, където бе активен в продължение на близо двайсет години. Новината бе съобщена и от бТВ, но не е потвърдена все още лично от Добрев.

Делян Добрев е български икономист и политик, дългогодишен народен представител от ГЕРБ, бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма в правителството на Бойко Борисов (2012–2013). Той е избран за първи път в 41‑ото Народно събрание през 2009 г. и оттогава последователно е бил част от парламентарната група на партията. Заемал е ключови позиции в парламента, включително председател на Комисията по енергетика и член на Комисията по бюджет и финанси. През 2017 г. беше замесен в скандала "Кумгейт", но въпреки това продължи политическата си кариера. През 2024 г. беше номиниран за министър на енергетиката в проектокабинета на ГЕРБ-СДС, припомня bTV.

"Новината, че Делян Добрев напуска ГЕРБ, ако се потвърди, е много повече от личен акт - това е симптом за дълбока имплозия в ГЕРБ. Каквото и да мислим за него, той имаше собствена тежест и ядро от поддръжници в тази партия. В предизборна ситуация... замяната на подобна фигура с лица като Костадин Ангелов и Деница Сачева трудно може да се тълкува като стратегическо усилване", написа коментаторът Илиян Василев във "Фейсбук".