Започна строителството на нов булевард в София

Започна строителството на изцяло новия бул. "Копенхаген" в София. Това е един от най-важните инфраструктурни проекти на столицата, който ще свързва кварталите "Младост" и "Дружба", обяви на първата копка кметът на София Васил Терзиев. Тя се случи в района на метростанция "Младост" 3. Булевардът ще минава през полето, което е заключено между "Младост "1А, "Младост" 3, магазин "Метро".

Срокът на строителството е 350 дни, през които трябва да бъде изграден булевард с дължина близо километър и половина на стойност 28 милиона евро, каза той.

Проектът включва 2,8 км релсов път, 2,8 км велоалеи, 8400 кв. м нови тротоари, 389 нови дървета.

Заместник-кметът по строителството Никола Лютов определи проекта като пример за комплексно изграждане на градска инфраструктура. Булевардът ще разполага с четири платна за автомобилно движение, широки тротоари, велоалеи и трамвайно трасе.

Предвидено е и значително озеленяване - по думите на Лютов ще бъдат засадени повече от два пъти повече дървета спрямо минималните изисквания на съответната наредба.

Трамвайното трасе ще бъде изградено в средата на булеварда. Според плановете то ще осигури връзка между "Дружба 2" и района на "Младост", включително с възможност за достъп до метростанция "Младост 1".

Новата пътна връзка се очаква да даде и алтернативен маршрут за автомобилния трафик между двата района и да намали натоварването на съществуващите направления.