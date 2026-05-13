Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Общината предлага по-ниска сграда вместо 22 етажа в "Младост"

Днес, 12:02
Зам.-кметът на Столична община архитект Любо Георгиев
Зам.-кметът на Столична община архитект Любо Георгиев

“Столична община ще предложи алтернативно решение за застрояването на терена в „Младост“, където в момента се обсъжда изграждането на 22-етажна сграда.” Това заяви зам.-кметът по градско развитие и планиране арх. Любо Георгиев в пред БНР по повод възникналото напрежение около проекта. Той трябва да бъде построен на претоварения бул. "Александър Малинов". Снощи пред община "Младост" имаше протест на граждани. 

Казусът възникна след решение на Столичния общински съвет, което дава зелена светлина за проект върху предимно общински терен, при който община "Младост" би получила около 30% от бъдещата застроена площ. Проектът предвижда сграда с височина близо 75 метра - 22 етажа, и близо 60 хил. кв. м разгъната застроена площ, в район, който вече е под силен инфраструктурен натиск.

Според зам.-кмета конкретният казус е резултат от утвърден през годините модел на планиране, при който законово допустимото застрояване на практика се реализира в максималния му обем, без достатъчна преценка дали това е най-подходящото решение за средата.

В основата на проблема стои комбинацията от действащия Общ устройствен план и нормативната рамка, които задават максимални параметри за застрояване – интензивност, плътност и височина. Тези параметри не са задължение, а горна граница, но на практика обаче именно максимумът се превръща в стандарт.

„Параметрите показват какво е допустимо, но не казват какво е разумно“, посочи Георгиев.

По повод критиките, че кмет и главен архитект не са заели позиция при гласуването на решение в СОС Георгиев се оправдал, че с промени в правилника за дейността на СОС от октомври, 2025 е премахнато задължителното изискване на становище за законосъобразност от кмета на Столична община по доклади, внасяни от районните кметове съвместно с общински съветник. Георгиев изтъкна, че това е по предложение на "Спаси София". Липсата на задължение обаче не означава, че общината не може да изразява позиция, защото докладите се гледат по комисии, преди да влязат в зала. 

От обясненията стана ясно, че за карето ще бъде изготвен нов ПУП, с по-ниска височина, по-малка интензивност на застрояване и параметри, свързани с реалния капацитет на района - транспорт, улична мрежа, социална инфраструктура и натоварване на средата. Не ясно колко време ще отнеме всичко това. 

„Стартирането на изменението на ПУП блокира изпълнението на всички текущи действия по проекта“, изтъква арх. Георгиев. Възможно е обаче решението за изменение на ПУП да бъде обжалвано. 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

жк Младост, небостъргач

Още новини по темата

Бартерът за небостъргача на бул. "България" отива на прокурор
15 Яну. 2026

ДНСК: Децата със селфито от небостъргача са пробили дупка в оградата
04 Септ. 2025

Ключова улица в София ще е затворена за ремонт 18 месеца
02 Авг. 2025

Васил Терзиев ще трябва сам да се оправя с небостъргача в "Хладилника"
24 Юли 2025

Небостъргачът "Златен век" се сдоби с ключово разрешение

01 Май 2025

Край на интригата с небостъргача на бул. "Черни връх"
25 Апр. 2025

Тихомълком проектът за небостъргач в "Хладилника" е финализиран
20 Март 2025

Варна "празнува" свиването на небостъргач от 140 на 64 метра
15 Февр. 2025

Сечта във Варна се "разнообразява" с... 41-етажна сграда

13 Ноем. 2024

"Артекс" загуби дело за 100 000 лв. срещу протестиращ за небостъргача
09 Окт. 2022

Втори съд отказа да спрe небостъргача "Златен век"
16 Юли 2021

Съдът върза ръцете на ДНСК за небостъргача „Златен век“

28 Юни 2021

Чакаме си квантовия генератор в мазето на "Златен век"!
14 Май 2021

Съдът разреши строителството на небостъргача „Златен век“ да продължи
14 Май 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Истинският тест за новия ВСС ще са имената в урните
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса