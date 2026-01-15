Бартерът за небостъргача на бул. "България" отива на прокурор



Сключеното споразумение между Столична община и НИКМИ за замяна на терен, предназначен за небостъргач, с два алтернативни имота в “Младост”, отива на прокурор. Решението, с което Столичният общински съвет одобри замяната, вече бе атакувано в Административен съд-София град, а днес стана ясно, че за бартера ще бъде сезирана и прокуратурата. Друга спорна сделка - за изграждане на нова районна администрация в “Изгрев”, бе върната от кмета Васил Терзиев и стана причина “Спаси София” да снеме доверието си от вносителя на предложението - независимият районен кмет Делян Георгиев.

Замяната на НИКМИ: От бул. „България“ до „Младост“

Както “Сега” писа, казусът с планирания небостъргач на терен на НИКМИ на столичния булевард “България” датира от години. Фирмата е снабдена с окончателно решение в своя полза и планираше върху имота от 3.6 декара да бъде изградена 150-метрова сграда. От 2022 г. между нея и Столична община текат преговори за замяна на имота, които бяха финализирани малко преди Нова година с решение на СОС. Така фирмата получава срещу терена на бул. “България” два имота от близо 10 декара в район “Младост”. Районният кмет Ивайло Кукурин бе категорично против, а миналата седмица внесе и жалба в съда.

“Подадох жалба до Административен съд – София срещу Решение №1092 на Столичния общински съвет за замяна на общински имоти, с което район „Младост“ беше лишен от ключов терен. Решението оспорвам като нищожно и незаконосъобразно, тъй като е прието при сериозни нарушения на закона и административната процедура. С тази замяна „Младост“ губи терен с площ 10 425 кв. м., който можеше да послужи за обезщетяване на поне 10 имота от междублоковите пространства – един от най-тежките и дългогодишни проблеми за жителите на района. Вместо да се решават проблемите тук, с това решение те се задълбочава”, написа в профила си в социалната мрежа Кукурин. Отцепилият се от ПП-ДБ общински съветник Димитър Шалъфов обяви преди началото на днешното заседание на СОС, че има данни и за извършени престъпления около оценките на имотите и за случая ще бъде сезирана и прокуратурата.

Конфликт в район „Изгрев“ и разрив със „Спаси София“

Друга скандална сделка - за 4 апетитни терена в район “Изгрев”, стана повод днес “Спаси София” да се разграничи и снеме доверие от независимия районен кмет Делян Георгиев. Общата площ на общинските имоти е малко над 2 декара с оценка 7 млн. лв., като срещу това бъдещият купувач се задължава да изгради нова сграда на районната администрация върху друг общински терен с минимално РЗП от 2000 кв. м. Тази сделка бе върната от кмета Терзиев с аргумента, че е незаконосъобразна, а според лидера на “Спаси София” Борис Бонев ще ощети столичани с над 10 млн. лв. Сделката бе препотвърдена от общинския съвет въпреки много правни възражения по нея. Не се прие и алтернативно предложение на Бойко Димитров от ПП-ДБ имотите да бъдат продадени през столичната общинска агенция за приватизация, като минимум 70% от постъпленията влязат в район "Изгрев". Предложението обаче не се прие. Много е вероятно и това решение на СОС да бъде атакувано по съдебен ред.