Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Бартерът за небостъргача на бул. "България" отива на прокурор

Общинският съвет препотвърди скандална сделка в район "Изгрев"

15 Яну. 2026Обновена
Тази сграда няма да се появи, но пък се планира алтернативен строеж в "Младост".
Тази сграда няма да се появи, но пък се планира алтернативен строеж в "Младост".


Сключеното споразумение между Столична община и НИКМИ за замяна на терен, предназначен за небостъргач, с два алтернативни имота в “Младост”, отива на прокурор. Решението, с което Столичният общински съвет одобри замяната, вече бе атакувано в Административен съд-София град, а днес стана ясно, че за бартера ще бъде сезирана и прокуратурата. Друга спорна сделка - за изграждане на нова районна администрация в “Изгрев”, бе върната от кмета Васил Терзиев и стана причина “Спаси София” да снеме доверието си от вносителя на предложението - независимият районен кмет Делян Георгиев. 

Замяната на НИКМИ: От бул. „България“ до „Младост“

Както “Сега” писа, казусът с планирания небостъргач на терен на НИКМИ на столичния булевард “България” датира от години. Фирмата е снабдена с окончателно решение в своя полза и планираше върху имота от 3.6 декара да бъде изградена 150-метрова сграда. От 2022 г. между нея и Столична община текат преговори за замяна на имота, които бяха финализирани малко преди Нова година с решение на СОС. Така фирмата получава срещу терена на бул. “България” два имота от близо 10 декара в район “Младост”. Районният кмет Ивайло Кукурин бе категорично против, а миналата седмица внесе и жалба в съда. 

“Подадох жалба до Административен съд – София срещу Решение №1092 на Столичния общински съвет за замяна на общински имоти, с което район „Младост“ беше лишен от ключов терен. Решението оспорвам като нищожно и незаконосъобразно, тъй като е прието при сериозни нарушения на закона и административната процедура. С тази замяна „Младост“ губи терен с площ 10 425 кв. м., който можеше да послужи за обезщетяване на поне 10 имота от междублоковите пространства – един от най-тежките и дългогодишни проблеми за жителите на района. Вместо да се решават проблемите тук, с това решение те се задълбочава”, написа в профила си в социалната мрежа Кукурин. Отцепилият се от ПП-ДБ общински съветник Димитър Шалъфов обяви преди началото на днешното заседание на СОС, че има данни и за извършени престъпления около оценките на имотите и за случая ще бъде сезирана и прокуратурата. 

Конфликт в район „Изгрев“ и разрив със „Спаси София“

Друга скандална сделка - за 4 апетитни терена в район “Изгрев”, стана повод днес “Спаси София” да се разграничи и снеме доверие от независимия районен кмет Делян Георгиев. Общата площ на общинските имоти е малко над 2 декара с оценка 7 млн. лв., като срещу това бъдещият купувач се задължава да изгради нова сграда на районната администрация върху друг общински терен с минимално РЗП от 2000 кв. м. Тази сделка бе върната от кмета Терзиев с аргумента, че е незаконосъобразна, а според лидера на “Спаси София” Борис Бонев ще ощети столичани с над 10 млн. лв. Сделката бе препотвърдена от общинския съвет въпреки много правни възражения по нея. Не се прие и алтернативно предложение на Бойко Димитров от ПП-ДБ имотите да бъдат продадени през столичната общинска агенция за приватизация, като минимум 70% от постъпленията влязат в район "Изгрев". Предложението обаче не се прие. Много е вероятно и това решение на СОС да бъде атакувано по съдебен ред. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

НИКМИ, небостъргач

Още новини по темата

Няма да има 150-метров небостъргач на бул. "България"

19 Дек. 2025

ДНСК: Децата със селфито от небостъргача са пробили дупка в оградата
04 Септ. 2025

Васил Терзиев ще трябва сам да се оправя с небостъргача в "Хладилника"
24 Юли 2025

Небостъргачът "Златен век" се сдоби с ключово разрешение

01 Май 2025

Край на интригата с небостъргача на бул. "Черни връх"
25 Апр. 2025

Тихомълком проектът за небостъргач в "Хладилника" е финализиран
20 Март 2025

Варна "празнува" свиването на небостъргач от 140 на 64 метра
15 Февр. 2025

Сечта във Варна се "разнообразява" с... 41-етажна сграда

13 Ноем. 2024

"Артекс" загуби дело за 100 000 лв. срещу протестиращ за небостъргача
09 Окт. 2022

София е доникъде в спасяването на терен за 150-метров небостъргач
11 Юни 2022

Втори съд отказа да спрe небостъргача "Златен век"
16 Юли 2021

Съдът върза ръцете на ДНСК за небостъргача „Златен век“

28 Юни 2021

Чакаме си квантовия генератор в мазето на "Златен век"!
14 Май 2021

Съдът разреши строителството на небостъргача „Златен век“ да продължи
14 Май 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Антикорупционната комисия е твърде скъпа бухалка на стероиди
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?