Няма да има 150-метров небостъргач на бул. "България"

Столичният общински съвет сложи точка по продължилата дълги години сага около плановете за изграждане на огромен небостъргач на ъгъла на булевардите “България” и “Петко Тодоров”. Теренът от близо 3.6 декара позволяваше огромно застрояване и въоръжен с окончателно съдебно решение, инвеститорът НИКМИ поиска зелена светлина за изграждане на 150-метров небостъргач. Сега това няма да се случи, защото с НИКМИ е постигнато съгласие за замяна имота срещу други два терена в “Младост”. Решението бе остро критикувано и от кмета на “Младост” Ивайло Кукурин, и от други съветници, които не приемат проблемът да се мести от “Триадица” в презастроения “Младост”. Въпреки това решението беше прието.

Сагата с имота е отдавна, като в полза на НИКМИ има решение на ВАС от 2016 година. След дълго упорство е сформирана работна група, като през 2022 година е постигнато съгласие между община и инвеститор за замяна на имота на бул. “България” срещу два имота в “Младост” с обща площ от около 10 декара. През юни 2024 г. инвеститорът е подновил желанието си за замяна.

Напусналият ПП общински съветник Димитър Шалъфов и на заседанието на СОС, и в комисии изтъкна нееднократно, че има нарушения в процедурата и докладът се внася без съгласието на кмета на “Младост” и без документите да са съгласувани в района, както изисква законът. Според Шалъфов предложението за замяна следва да се внесе от самия кмет. Той твърди и че оценките на имотите са неравностойни.

Силно изказване срещу решението направи и кметът на “Младост” Кукурин. “Освен аргументи по законосъобразност, имаме аргументи и по целесъобразност. Видяхме как се реши проблемът с един небостъргач, тук се предлага решение, което е далеч и от разума, и от гражданите на “Младост”. И ние в “Младост” искаме да дишаме въздух, да играят децата ни. Тези 10 декара са глътка възух. В района има над 35 декара проблемни имоти, които не се решават, но това не пречи два имота да се взимат за решаване на проблем на друг район”, коментира Кукурин. “Тези доводи за презастрояването на “Младост” са основателни. Но наистина сме изправени пред свършен факт с имота на “България” и следва да подкрепим решението”, коментира Войслав Тодоров от БСП. Замяната в крайна сметка бе одобрена, имотите са оценени почти равностойно за малко над 27 млн. лв., между оценките има разлика в полза на НИКМИ от малко над 34 000 лв., от която дружеството се отказва.