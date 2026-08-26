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Испания спешно променя законите за мигрантите

След кризата в Сеута кабинетът на премиера Санчес затяга контрола по границите

Днес, 07:03
Мигрантската криза в Сеута избухна в края на юли.
ЕПА/БГНЕС
Мигрантската криза в Сеута избухна в края на юли.

Испания спешно променя мигрантските си закони - одобрените текстове ускоряват процедурите за отказ на убежище, като по този начин проправят пътя за евентуално депортиране, предава БНР.

Целта е да се приведе испанското законодателство в съответствие с Европейския пакт за миграцията и убежището.

Реформата ще позволи въвеждането на процедура за предварителна проверка с оглед на евентуалното връщане на мигрантите в родината им. Освен това правителството обяви ситуация на ”интерес за националната сигурност в Сеута” и официално разпореди създаването на единно командване за управление на кризата там

На този фон министрите на отбраната и вътрешните работи Маргарита Роблес и Фернандо Гранде-Марласка влязоха в задочен спор за ролята на разузнаването преди миграционната вълна в автономния град.

Пред Конгреса Роблес заяви, че Националният разузнавателен център разполага с 25 агенти в Сеута и е предупредил за случващото се в автономния град. Марласка от своя страна категорично отрече правителството да е разполагало с какъвто и да било предварителен доклад от службите за нахлуването на десетки хиляди мигранти в края на юли.

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Ключови думи:

Испания, Сеута, мигранти

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