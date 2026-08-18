В Сеута се създават временни мигрантски центрове

Испанското правителство ще създаде временни приемни центрове за настаняване на 1500 мигранти в Сеута. Във временни приюти ще се превърнат буферен паркинг, бивше футболно игрище и държавен терен, на които могат да бъдат разположени палатки, предава БНР.

Тази мярка допълва решението на правителството да отпусне 6,5 милиона евро на Червения кръст, определяйки го като основна организация, отговаряща за подпомагането на уязвими лица.

Министърът на приобщаването, социалното осигуряване и миграцията Елма Саис се срещна в Сеута с ръководителя на автономния град Хуан Хесус Вивас, за да обсъдят новите мерки на кабинета "Санчес". На въпрос дали правителството обмисля предоставянето на убежище на мигрантите, влезли в страната, Саис заяви, че кабинетът стриктно спазва както националното законодателство, така и Европейския пакт за миграцията и убежището.

Миналата седмицата испанският министър на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка заяви, че мигрантите, които са влезли незаконно в Сеута, няма да получат разрешение да останат в тази територия, нито да пътуват до Испания или да получат законен статут, с изключение на редки случаи на изключително уязвими хора.

През уикенда стотици мигранти, които наскоро проникнаха от Мароко в Сеута, организираха протест на популярен плаж там, за да призоват испанските власти да им предоставят убежище, вместо да ги върнат обратно в Мароко, припомня БТА, като се позовава на Ройтерс. Хората казват, че спят на открито край морето и че страдат много. Някои от тях допълват, че полицията им пречи да отиват в центъра на града.

Протестиращите носеха испански знамена и плакати, на които пишеше: “Не искаме да се връщаме обратно в Мароко“ и "Ние също сме хора“. Те скандираха също така: “Изморени сме“ и "Нуждаем се от решение“. Зад групата протестиращи други мигранти перяха дрехите си в морето, а трети ловяха риба с импровизирани бамбукови въдици.