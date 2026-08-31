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Италия удължава граничните проверки с Испания

Испанският премиер Педро Санчес обвини Израел и Русия за кризата в Сеута

31 Авг. 2026Обновена
Премиерът Джорджа Мелони и министърът на вътрешните работи Матео Пиантедози.
ЕПА/БГНЕС
Премиерът Джорджа Мелони и министърът на вътрешните работи Матео Пиантедози.

Италия удължава граничния контрол върху пристигащите от Испания с още 15 дни в спора в стил "око за око" между двете страни, предизвикан от масовата миграционна криза в испанския северноафрикански анклав Сеута, предава Euroactive.

Италианското министерство на вътрешните работи обяви в понеделник, че ще уведоми Европейската комисия за удължаването на контрола по въздушните и морските си граници с Испания.

Мерките, въведени за първи път на 1 август за един месец, бяха провокирани от безпрецедентния приток на мигранти в Сеута и опасенията относно потенциалните последици за сигурността и миграцията за по-широкото Шенгенско пространство. Испанското правителство обяви тогава, че ако Италия не премахне граничния контрол за своите граждани, ще наложи реципрочни проверки в испанските пристанища и гранични пунктове за пътници, пристигащи от Италия. На 8 август Мадрид наложи гранични проверки до 7 септември.

Решението рискува да засили извънредна конфронтация между две страни от ЕС.

Мярката за удължаване на граничния контрол беше съобщена лично от министъра на вътрешните работи Матео Пиантедози на испанския му колега Фернандо Гранде-Марласка, съобщи италианското министерство. Испанското министерство на вътрешните работи все още няма коментар.

Преди месец около 70 000 мигранти прекосиха с плуване или по суша прекосиха границата между Мароко и Сеута. След броени дни много от тях си отидоха обратно  в Мароко, но все пак около 5000 мигранти останаха в Сеута, като сред тях има 1200 непридружавани непълнолетни, припомня БТА.

Местните власти говорят дори за около 10 000 мигрананти, оставащи в Сеута.

При тази миграционна офанзива най-малко 91 мигранти загинаха, според официалните данни на местните власти. Неправителствени организации в Мароко говорят за десетки изчезнали и за най-малко 141 жертви.

Обвинения

Премиерът на Испания Педро Санчес заяви, че на 30 и 31 юли е имало слухове и дезинформация от социални мрежи, свързани с Русия и Израел, довели до кризата в Сеута, а също и от страна на международната крайна десница, която използва темата за миграцията, за  да напада Европа и да предизвиква разделение. Санчес каза, че в тази насока се позовава на анализ на Европейската служба за външно действие, предава БТА, като се позовава на Ройтерс.

Премиерът допълни, че испанските власти продължават да разследват причините за масовия приток на мигранти преди месец от Мароко към испанския ексклав Сеута.

Санчес визира изкривено представяне в социалните мрежи на решение на испанския Върховен съд от 8 юли. Според дезинформацията всеки, който стигнел с плуване до Сеута, не можело да бъде експулсиран към Мароко.

Санчес изключи версията мароканските власти по един или друг начин да са били в основата на миграционната вълна към Сеута. Той каза, че нито една разузнавателна служба, с която сътрудничи обичайно испанското правителство не се съмнява в това. Премиерът на Испания изтъкна, че границите на Сеута и на другия испански ексклав Мелиля са вероятно едни от най-комплексните в света. Той заяви и, че разликата между възможностите за хората и върху доходите на глава от населението от двете страни на границите са може би едни от най-значителните в света.

Санчес освен това заяви, че неговото правителство утре ще одобри план в размер на 168 милиона евро за съживяване на икономиката на Сеута.

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Ключови думи:

Сеута, Педро Санчес, Суперкупа на Испания

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