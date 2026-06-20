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Съд забрани на жената на испанския премиер да напуска страната

Днес, 16:31
Бегона Гомес и Педро Санчес
BGNES/EPA
Бегона Гомес и Педро Санчес

Испански съд разпореди на Бегона Гомес, съпругата на премиера Педро Санчес, да бъде съдена за корупция и ѝ забрани да напуска страната, според съдебно решение, публикувано в събота. Съдия Хуан Карлос Пейнадо разпореди на Гомес да предаде паспорта си и да се явява пред съда два пъти месечно, докато не бъде произнесена присъда по делото, се казва в решението. Съдът заяви, че „ще бъдат издадени инструкции до всички гранични пунктове и граждански и военни летища“, за да се гарантира, че Гомес спазва забраната за напускане на страната. Не е определена дата за политически взривоопасния процес, съобщи Франспрес. 

През април Пейнадо официално обвини Гомес в присвояване, търговия с влияние, корупция в бизнес отношенията и незаконно присвояване на средства. Той започна разследването през април 2024 г., за да установи дали Гомес е използвала положението си на премиерска съпруга за лична изгода, което тя и премиерът отричат. 

Делото се фокусира върху създаването и управлението на катедра в мадридския университет „Комплутенсе“, чийто съвместен ръководител е Гомес, както и върху предполагаемото използване на публични ресурси и лични връзки за насърчаване на частни интереси. 

Гомес последователно отрича всякакви нарушения. Санчес отхвърля обвиненията срещу съпругата си като опит на десницата да подкопае правителството му. Опозиционните партии призовават за оставката му. Делото е възникнало по жалба, подадена от антикорупционна група с крайнодесни връзки. Делото е едно от няколкото корупционни дела, в които са въвлечени семейството на социалистическия лидер и бившите му съюзници, оказвайки натиск върху неговото малцинствено коалиционно правителство.

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Ключови думи:

Педро Санчес, съпруга

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