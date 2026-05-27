Полицията нахлу в централата на испанската управляваща партия

Според местните медии се разследва предполагаема схема за незаконно финансиране

Днес, 13:19
Педро Санчес
БГНЕС/ЕПА
Педро Санчес

Служители на антикорупционното звено на испанската Гражданска гвардия влязоха в централата на управляващата социалистическа партия. Според местните медии полицаите разследват предполагаема схема за незаконно финансиране на партията.

В разгара на политическата криза, обхванала управляващите заради обвиненията срещу бившия испански премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро, служители на икономическа полиция са започнали обиск в централата на социалистите в Мадрид.

Действията им са свързани с разследване за незаконно финансиране на партията чрез фиктивни договори и отклоняване на публични средства. Основен заподозрян е Лейре Диес, бивш високопоставен член на социалистическата формация, тясно свързана с партийните структури.

Разследващите подозират, че фирми около Диес са получавали договори за обществени поръчки или консултантски услуги от публични институции и държавни предприятия. Според полицията и прокуратурата тези услуги са били на много завишени цени, или изобщо не са били извършени. Обиски се извършват и в имоти на други бивши партийни функционери.

