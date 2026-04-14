Испания легализира 500 хил. мигранти

Според премиера Педро Санчес страната се нуждае от миграция, за да запълни недостига на работна ръка

14 Апр. 2026
Лагер с мигранти на площад в Барселона.
Лагер с мигранти на площад в Барселона.

Испания ще одобри указ, с който ще бъдат узаконени около 500 хил. мигранти без документи, съобщи премиерът Педро Санчес. Мигрантите могат да подават заявления от тази седмица до 30 юни.

Мярката ще засегне хора, които живеят в Испания от поне пет месеца и са подали заявление за международна закрила преди 31 декември 2025 г. Кандидатите трябва да имат чисто съдебно досие, а узаконяването ще важи и за децата им, които вече живеят в Испания. 

Санчес пише в писмо в социалните мрежи, че това ще постави началото на извънреден процес на узаконяване за хората, които пребивават в Испания. "Тази легализация е преди всичко акт на справедливост за хора, които са част от ежедневието на страната", защото засегнатите хора вече "градират богатата, отворена и разнообразна Испания, която сме и към която се стремим". 

Педро Санчес отдавна твърди, че Испания се нуждае от миграция, за да запълни недостига на работна ръка и да противодейства на застаряването на населението, което би могло да застраши пенсиите и социалната държава. Той заявява в писмото, че динамизма на мигрантите са помогнали на Испания да се превърне в една от най-бързо растящите развити икономики.

Според консервативната и крайнодясната опозиция планът ще насърчи нелегалната имиграция.

