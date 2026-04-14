Съпругата на испанския премиер е официално обвинена в корупция

Съд нареди да продължи дело срещу нея, по което тя е обвинена още в търговия с влияние и присвояване

14 Апр. 2026
Испанският премиер Педро Санчес и съпругата му
Испанският премиер Педро Санчес и съпругата му

Съд в Испания повдигна четири обвинения срещу Бегоня Гомес – съпругата на премиера Педро Санчес. Тя ще отговаря за присвояване, търговия с влияние, корупция и присвояване на търговска марка, предава БНР.

След две години разследване, съдия Хуан Карлос Пейнадо реши да завърши досъдебното производство срещу Бегоня Гомес. В мотивите си магистратът посочва, че тя е използвала връзката си с Педро Санчес, за да оказва влияние върху властите и длъжностните лица и да развива личната си кариера като преподавател в Университета „Комплутенсе“ в Мадрид.

Освен Гомес, пред съда ще се изправят и нейната бивша асистентка Кристина Алварес и бизнесменът Хуан Карлос Барабес.

Става дума за възлагане на обществени поръчки на обща стойност над 15 милиона евро, за които обвинението твърди, че са получени от две компании по настояване на Бегоня Гомес. Следствието счита, че по този начин съпругата на премиера се е отблагодарила на собственика им - бизнесмена Барабес за разработването и финансирането на личен неин проект – откриването на катедра в университета „Комплутенсе“. Освен това разследващите твърдят, че Бегоня Гомес е използвала асистентката си Кристина Алварес като помощник за лични бизнес проекти, въпреки, че заплатата ѝ е била плащана от правителството.

