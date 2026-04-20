Съдия е осъден по дело за 10 000 лв. подкупи

Софийският градски съд осъди на 3 години условно с 5 години изпитателен срок съдия от Окръжния съд в Търговище по обвинение за взет подкуп. Съдията Мирослав Митев е глобен с 6000 евро и не може да заема поста "съдия" за 3 години. Присъдата не е окончателна и може да се атакува пред Софийския апелативен съд.

Митев беше задържан през 2023 г. и обвинен, че е поискал и получил 5000 лв. подкуп. Според обвинението той е потърсил Али Мустафов, който бил подсъдим за хулиганство. На първа инстанция Мустафов бил осъден на малко над една година лишаване от свобода. След жалба делото отишло в Окръжния съд - Търговище и било разпределено на състав, в който участвал и Митев. Срещу сумата магистратът обещавал на Мустафов да му намали наказанието, защото престъплението било извършено по време на изпитателния срок на условна присъда за друго деяние.

Митев, който е временно отстранен от магистратската си длъжност от септември 2023 г., е признат за виновен за това, че през април 2023 г. приел 5000 лева в брой, за да бъде постановен по-благоприятен краен съдебен акт за Мустафов. Съдията е признат за виновен и че през юни същата година поискал други 5000 лева и ги приел в собствената си тойота, за да наруши службата си при разглеждането на дело, по което бил докладчик.

Парите от втория подкуп се отнемат в полза на държавата, а тези от първия трябва да бъдат платени от Митев. Той трябва да покрие и направените разноски в процеса - 3887 лв. от досъдебната фаза и още 283 евро от съдебната.