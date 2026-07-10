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12 души загинаха в пожар в Южна Испания

Смята се, че причината за стихията е паднал електропровод

Днес, 10:24
Испанската военна аварийна служба, която се разполага при големи извънредни ситуации, се е присъединила към усилията за гасене на стихията.
ЕЕПА/БГНЕС
Испанската военна аварийна служба, която се разполага при големи извънредни ситуации, се е присъединила към усилията за гасене на стихията.

Горски пожар уби 12 души в Южна Испания, докато непоносимо високите температури все още владеят голяма част от страната, съобщиха испанските власти, цитирани от АП. 150 пожарникари се борят със стихията.

Някои от жертвите на пожара в Лос Гаярдос са открити в изгорели превозни средства, а шестима са били откарани в болница с изгаряния. 

Пожарът е избухнал в село в полусух район близо до планината Сиера де Лос Филабрес. Властите не са потвърдили причината за пожара, но са съобщили, че хората, които са подали сигнала, са казали, че причината е паднал електропровод, след което пожарът се е разпространил бързо в близката гора.

Пожарът е довел до затваряне на пътища, а 1000 души са били евакуирани, съобщават службите за спешна помощ. Регионалните власти заявиха, че това е най-смъртоносният пожар, който регионът е виждал досега. Испанската военна аварийна служба, която се разполага при големи извънредни ситуации, се е присъединила към усилията за гасене на стихията.

 

 

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Ключови думи:

Испания, пожар

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