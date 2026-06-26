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Локомотивите пак започнаха да горят

26 Юни 2026
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Локомотивът на пътнически влак Карлово - Бургас се е запалил на гара Церковски. Инцидентът е станал в 16.19 часа днес, съобщиха от областното управление на полицията в Бургас. Сигналът за пожара е подаден от началника на пътнически влак 30133.

Пътниците са били свалени на гарата, като няма пострадали. Служителите от влаковата композиция не са успели да разкачат локомотива от вагоните. На място са изпратени екипи от пожарната в Карнобат.

Миналото лято имаше няколко случая на запалили се локомотиви, повечето от които на възраст над 30 години.

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Ключови думи:

пожар, локомотив

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