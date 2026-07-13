Поне 27 души са загинали при пожар в бар в Банкок

Най-малко 27 души са загинали, а 63-ма са ранени при пожар в Rong Beer Na Ladprao, популярен бар в Банкок, съобщиха от тайландския Департамент за предотвратяване и смекчаване на последиците от бедствията (DDPM). Пожарът е избухнал около полунощ, превръщайки оживеното вечерно място в сцена на хаос и ужас, според международните агенции.

От загиналите 9-има са мъже и 18 са жени, повечето от които са млади. 22-ма от ранените са в критично състояние.

„Огънят се е разпространил много бързо, достигайки до тавана. Димът вероятно е основната причина за смъртта“, каза губернаторът на Банкок Чадчарт Ситипунт, цитиран от Pattaya News.

Оцелели, както и музикант, който е свирил на мястото, описаха, че пожарът е започнал близо до сцената. Съобщава се, че дим е излизал от прекъсвач или електрическа зона до сцената, последван от експлозия и гъст черен дим, който бързо изпълнил пространството. Пламъците се разпространили бързо, изненадвайки много посетители.

🇹🇭🚨‼️ INSANE FIRE IN BANGKOK CLUB!



Flames shot 20 meters (65 feet) out of the entrance. People inside had no chance.



Unfortunately, at least 29 dead.



What caused such a raging fire shooting into the streets? That’s insane. pic.twitter.com/5PvKd25wrG — Lord Bebo (@MyLordBebo) 12 юли 2026 г.

Мнозина от загиналите са открити в тоалетните, където хората очевидно са потърсили убежище или са останали в капан, тъй като видимостта е намаляла, а изходите са били блокирани.

Все още се разследва точната причина, като предварителните индикации сочат за възможни електрически проблеми. Премиерът Анутин Чарнвиракул посети мястото на инцидента. Ще бъде извършена и пълна проверка дали мястото е имало отключени пожарни изходи, пръскачки, пожарогасители, аларми и други предпазни мерки.