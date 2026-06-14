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Шест автомобила изгоряха в столичния квартал "Надежда"

14 Юни 2026Обновена
Фокус

Кола на "Пътна помощ" горя по-рано днес в столичния квартал "Надежда". При инцидента са били изпепелени и пет други автомобила, съобщиха от МВР. Към този момент пожарът е загасен, но се прави оглед за причините. Няма пострадали хора, екипите на полицията и пожарната са реагирали незабавно на сигнала, казаха от МВР.

Според свидетели, автомобилът на "Пътна помощ" се е взривил на платен паркинг и след това са били засегнати останалите коли.  На любителски кадри се вижда гъст дим, който се издига над блоковете.

https://www.facebook.com/groups/1076440315866954/posts/3407530456091250/

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Ключови думи:

Надежда, пожар

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