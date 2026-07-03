В "Люлин" продължава да не може да се диша заради пожара

БГНЕС За отбелязване е, че от Столична община признаха с почти ден закъснение, че замърсяването на въздуха след пожара в завод за преработка на отпадъци от опаковки в столичния квартал "Република" е довело до завишаване на нивата на опасното канцерогенно вещество бензен.

Въпреки уверенията на Столична община, че въздухът след пожара в район "Люлин" е в норма, хората в квартала продължават да се оплакват, че не може да се диша заради замърсяването. В социалните мрежи хората пишат, че вечерта миризмата се е усещала в "Банишора" и кв. "Модерно предградие".

Тази сутрин пред Би Ти Ви директорът на дирекция "Климат, енергия и въздух" Марин Маринов заяви, че "както и миналата сутрин, така и тази сутрин няма отчетено замърсяване от данните". "Данните са положителни, с положителна тенденция и са в рамките на нормалното за сезона", каза той, като подчерта, че ситуацията остава динамична. "Това не означава, че, както и вчера се случи, в по-късен етап на деня вятърът няма да утихне, димът да се спусне към приземните слоеве и да отчетем по-високи показатели", посочи Маринов.

За отбелязване е, че от Столична община признаха с почти ден закъснение, че замърсяването на въздуха след пожара в завод за преработка на отпадъци от опаковки в столичния квартал "Република" е довело до завишаване на нивата на опасното канцерогенно вещество бензен. Като причина те обясниха, че утихването на вятъра е довело до задържане на задимяването ниско до земята.

По думите на Маринов от тази сутрин стойностите на фините прахови частици, азотния диоксид и бензена са в нормални граници. Въпреки това в групи във "Фейсбук" хората се оплакват, че не могат да дишат заради миризмата, която се простира чак до кв. "Банишора" и "Модерно предградие". Някои хора дори настояват да се организира протест пред общината.

На въпрос защо платформата AirBG е отчела по-високи нива на замърсяване от официалните институции, Маринов обясни, че гражданските станции работят със сензори, които не преминават през същите процедури за калибриране. "Данните, които измерват тези платформи, са от сензорни станции, които мерят моментните показатели, но не минават през калибровка и не могат да се използват като надеждни данни. Те дават ориентир за гражданите, но не може на база на тях да правим анализи и да взимаме заключения", подчерта той.