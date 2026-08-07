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Пожарът на АМ "Тракия" е овладян

Движението бе отворено в двете посоки

07 Авг. 2026
facebook/Южноцентрално държавно предприятие

Движението и в двете посоки по АМ "Тракия" бе възстановено в района на 69-ия километър, което беше спряно заради пожара край отбивката за Велинград. Малко преди 20.00 ч. снощи движението беше пуснато в посока София, а около час след това и в посока Бургас. Вече е вдигнато и ограничението за движение на камиони над 12 тона по АМ „Тракия“ в посока Пловдив.

Локализирани са отделни огнища, които започват да се потушават. През нощта на място останаха 13 противопожарни екипа, представители на доброволните формирования, горски служители с високопроходими автомобили, както и патрули на Районното управление в Септември и сектор „Пътна полиция“. Не е допуснато огънят да премине през изградените просеки, направени с помощта на тежка техника, осигурена от „Асарел-Медет“ и други фирми, уточняват от полицията.  Работата на терен продължава с наблюдение на периметъра на пожара и гасене на отделни локални огнища, за да не се допусне повторно разпалване на огъня, като от сутринта са застъпили нови екипи. 

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Ключови думи:

автомагистрала Тракия, пожар

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