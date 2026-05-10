Голям пожар с гъст черен дим горя в София

Той беше овладян след близо двучасова борба на пожарникарите

10 Май 2026Обновена
Пожарът се виждаше от много место в София
Пожарът се виждаше от много место в София

Голям пожар с много черен дим избухна в София. Облакът се виждаше от почти цяла София. Изоставен склад гори в района на "Балкан Стар" в София, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за БТА.

Според информация от пожарната сградата е необитаема. Имаше застрашени съседни складове.

В 18:18 ч. в оперативния център при столичната пожарна е получен сигнал за пожар в склад на ул. „Градинарска“ 5А в столицата. На мястото на пожара са изпратени 5 пожарни автомобила с екипи от Столичната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", един пожарен автомобил с екип от АМВР и началника на оперативната дежурна група към ОЦ при СДПБЗН. При пристигане на място е установено, че гори изоставено хале, в което има складирани гуми и пластмасови бутилки. 

След близо 2 часа борба с пожара, пожарникарите успяха да го овладеят, а към 20.30 ч. бе обявено, че той е напълно изгасен.

