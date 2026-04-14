Четири автомобила бяха изпепелени посред бял ден

Момент от пожара, който унищожава автомобилите

Пожар изпепели четири автомобила в междублоково пространство в Русе посред бял ден. Около 15 часа, живеещи в съседните кооперации чули гърмежи, след което видели огромните пламъци и позвънили на спешния телефон, предава Нова тв.

На мястото са изпратени два пожарни автомобила и помощна техника. Огънят бе овладян бързо, няма пострадали хора.

Четирите автомобила са напълно унищожени, а огънят е нанесъл щети по фасадата и прозорците на един жилищен блок. Хората от района подозират умишлен палеж, но причините за пожара предстои да се разследва.