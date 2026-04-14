Четири автомобила бяха изпепелени посред бял ден

Огънят е нанесъл щети по фасадата и прозорците на жилищен блок в Русе

14 Апр. 2026Обновена
Скрийншот видео Нова тв
Момент от пожара, който унищожава автомобилите

Пожар изпепели четири автомобила в междублоково пространство в Русе посред бял ден. Около 15 часа, живеещи в съседните кооперации чули гърмежи, след което видели огромните пламъци и позвънили на спешния телефон, предава Нова тв.

На мястото са изпратени два пожарни автомобила и помощна техника. Огънят бе овладян бързо, няма пострадали хора.

Четирите автомобила са напълно унищожени, а огънят е нанесъл щети по фасадата и прозорците на един жилищен блок. Хората от района подозират умишлен палеж, но причините за пожара предстои да се разследва. 

Това е останало от колите
БНТ Това е останало от колите
Още новини по темата

Сградата на община Разград пламна след работа с оксижен
26 Март 2026

7 луксозни яхти за поне 100 млн. евро изгоряха в Бодрум
22 Март 2026

Намалени паралелки породиха спор за приема по математика
14 Март 2026

Битият шеф на МВР в Русе е вече само зам.-директор
01 Март 2026

Областният управител на Русе не иска да се дават €10 млн. за тир паркинга
26 Февр. 2026

Русе набързо купува частен тир паркинг за €10 млн.
03 Февр. 2026

Русе намали малко цената на билета за транспорт
01 Февр. 2026

МВР разследва посегателство върху жп инфраструктурата
29 Яну. 2026

Пламна луксозен хотел в Куршевел
28 Яну. 2026

Две дечица изгоряха при пожар във врачанско село

25 Яну. 2026

Автобус от Добрич за Измир изгоря след "Капитан Андреево"
25 Яну. 2026

Двете деца от пожара в София са в особено тежко състояние

24 Яну. 2026

"Ледена епоха" в Русе – градът е непроходим
22 Яну. 2026

Пламна варненският атракционен комплекс "Фанагория"

20 Яну. 2026

