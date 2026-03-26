Сградата на община Разград пламна след работа с оксижен

Голям пожар избухна на покрива на сградата на община Разград днес. Местната полиция разпространи кадри от инцидента:

На място пристигнаха пожарникари и полицейски патрули. Всички служители и посетители на сградата бяха евакуирани. Зам.-кметът Елка Неделчева заяви, че няма опасност за живота на никого.

"Пламъците са лумнали около 10.45 часа. Към 11.30 часа огънят бе загасен. Извършва се оглед на местопроизшествието, при който да бъдат изяснени причините и обстоятелствата за възникването на пожара. По първоначални данни трима работници от фирмата, извършваща ремонт на сградата, са рязали с оксижен материали на покрива. Продължава работата по установяване на щетите", съобщи по-късно официално полицията.