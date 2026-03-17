Шофьорът, убил трима в заведение в Разград, получи само 6 г. затвор

Решението е правен абсурд и ще обжалваме, обявиха адвокатите на близките на загиналите

Днес, 15:45
Мястото, на което смъртта си намериха трима мъже, пометени от кола
Скрийншот видео
Мястото, на което смъртта си намериха трима мъже, пометени от кола

Окръжният съд в Русе постанови само шест години затвор за 19-годишния Николай Дюлгеров, който причини катастрофа, при която загинаха трима души в Разград. Присъдата е за 9 години, но заради съкратеното съдебно следствие и за това, че подсъдимият призна вина, размерът се редуцира с една трета и така действителното наказание става 6 години. От близо една година Дюлгеров е под домашен арест, който също се брои като изтърпяно наказание. Така на практика след 2-3 години той ще може да поиска дори предсрочно освобождаване при добро поведение.

Пътната трагедия стана на 6 юли миналата година. Деветнайсетгодишният младеж загуби контрол над управлявания от него автомобил пред заведение в Разград, след което помете трима мъже на 58, 62 и 64 години, които загинаха на място.

След катастрофата на младия мъж бе наложена мярка "домашен арест". Заради инцидента в Разград се организираха и протести.

Делото се гледа в Русе, след като всички съдии в съда в Разград си направиха отвод. Тогава разградските съдии обявиха, че не искат да гледат делото, защото "случаят придоби широк обществен отзвук в централни и местни медии и социални мрежи като нееднократно е изразявано съмнение относно безпристрастността на съдебния състав, тъй като подсъдимият е син на служител на съда".

Присъдата на русенския съд може да се обжалва в 15-дневен срок пред Великотърновския апелативен съд. 

Адвокатите на близките на загиналите Николай Димитров и Борис Акълиев заявиха, че наказанието е изключително малко и ще обжалват присъдата. "Това решение е правен абсурд. Но за това решение изцяло вината е на прокурора. Прокурорът не разгледа нашите искания и възражения. В самата си пледоария той поиска от съда ниско наказание и извърши съществени нарушения в досъдебното производство", каза адвокат Николай Димитров, цитиран от БТА.

Тансу Фикретова - дъщеря на загиналия Юксел Хюсеинов също каза, че наказанието е много малко. 

