Кола помете двама души на тротоар в столичния ж.к. "Люлин"

Кола се вряза в хора пред магазин в София. Инцидентът е станал в ж.к. "Люлин 3" на бул. "Захари Стоянов", близо до кръстовището с ул. "Петър Бонев". Това съобщава "Дарик", като цитира очевидци в социалните мрежи.

Двама души, които били пред банкомат, са пометени от автомобил.

От МВР казаха за "Сега", че единият е пострадал тежко.

По последна информация Ауди Q5, управлявано от 79-годишен мъж, е напуснало пътното платно и се е качило на тротоара. Спряло е при сблъсък в хранителен магазин. Пострадалите са на 33 и 47 години. Двамата са с множество травми. Единият е настанен в УМБАЛ "Пирогов", а другият във Военно-медицинска академия. Към момента няма данни за наранявания на шофьора на автомобила, съобщи БТА.

Според Нова тв след шофьорът на аудито объркал педалите и вместо спирачка натиснал газта. Единият пострадал е пешеходец, а другият - велосипедист.