Младежът, който влетя с над 160 км/ч в автобус, получи 20 г.затвор

21-годишният Виктор Илиев, който се вряза с автомобила си в автобус и причини смъртта на един човек и рани други четирима души, бе осъден на 20 години затвор от състав на Софийски градски съд.

Магистратите го лишиха и от правото да управлява МПС за 23 г. Присъдата може да се обжалва в 15-дневен срок и защитата на осъдения вече обяви, че ще го направи със сигурност.

По-рано прокуратурата поиска 20 години затвор за Илиев, което е максималното наказание за повдигнатото обвинение.

„Поддържам казаното от адвоката. Изразявам съболезнования на починалия и искам да изкажа съжаление към пострадалите. Не исках да стане така”, каза в последните си думи пред съда Виктор Илиев.

Илиев бе обвинени за умишлено причинена смърт при управление на МПС със скорост 163 км/ч и влетяване в спрял автобус.

Според обвинителния акт на 15.08.2025 г., между 01,00 ч. и 01,30 ч., обвиняемият отишъл в кв. „Факултета“ с предоставен от братовчед му автомобил. Илиев имал уговорка с приятелка да се видят, за да ѝ покаже новата си кола. Трима пасажери се качили в горепосочения автомобил, след като обвиняемият им предложил да ги повози. Младежът карал изключително бързо и няколко пъти всички в автомобила го молили да намали, защото се страхували за живота си. При управлението на автомобила, водачът вдишал два балона с райски газ (диазотен оксид), като държал черната метална бутилка, от която пълнел балоните в скута си, разказа прокуратурата в обвинителния акт.

Около 01,46 ч. автобус на градския транспорт бил спрял на червен светофар на бул. „Възкресение“ в дясна лента за движение за извършване на ляв завой. Виктор Илиев движейки се по бул. „Константин Величков“ и приближавайки се към кръстовището с бул. „Възкресение“ управлявал със скорост около 200 км/ч и не успял да направи десен завой, напуснал пътното платно, продължил напред, преминал трамвайните релси, ударил се в бордюра, разрушил пешеходната преграда, вследствие на което погасил част от скоростта си.

Със скорост 163 км/ч, при разрешена такава 50 км/ч, автомобилът, шофиран от Илиев, излетял от платното за движение и се врязъл в лявата част на спрелия автобус.

Иса Али. - пътник, сирийски лекар, който седял в средата на автобуса, загубил живота си вследствие на причинените му тежки травми. Шофьорът на автобуса, кондукторът и двама пътници от автомобила са получили средни телесни повреди.