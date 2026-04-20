Седем български туристи са ранени при тежка катастрофа в Малта

Седем български туристи и шофьорът на микробуса, с който са пътували, са с тежки наранявания, след като превозното средство се е ударило в крайпътна стена в участък от главния път "Трик ил-Марфа" в посока Чиркева, съобщи "Таймс ъф Малта".

Инцидентът е станал малко преди 09:00 ч. в понеделник сутрин местно време (10:00 ч. българско).

Свидетели на мястото на инцидента съобщиха, че в района са пристигнали няколко линейки, полиция и спасителни екипи от Службата за гражданска защита. Тежестта на нараняванията засега не се уточнява.

Микробусът е бил управляван от 67-годишен мъж от Сейнт Полс Бей.

Разследването по случая продължава.