Австрия арестува българи, откраднали стотици автомобилни гуми

Те успели да избягат, но забравили личните си карти в колата и се предали после сами

05 Апр. 2026
Илияна Кирилова

Полицията в Залцбург залови двама крадци на гуми, откраднали вероятно стотици гуми за леки коли, предаде австрийската новинарска агенция АПА, цитирана от БТА.

В петък вечер двамата българи – на 45 и 48 години – отишли с микробус до склад на фирма за продажба на гуми с намерението да влязат вътре с взлом. При опита си обаче били видени от очевидци. Мъжете избягали пеша, изоставяйки превозното средство. Те изоставили превозното си средство, но и оставили документите си за самоличност вътре в него. Първоначалните действия за издирването им не се увенчали с резултат.

Органите на реда са обявили лицата за издирване, но в хода на вчерашния ден двамата сами са се предали в полицията. При първоначалните разпити двамата са признали вината си, а също и други кражби.

В хода на разследването полицията е претърсила имот, притежаван от друг българин във Валс-Зиценхайм, в който били открити около 200 гуми. Част от тях вероятно са откраднати. Тримата са освободени от ареста. Разследването продължава.

/НС/

