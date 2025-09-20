Австрия разкри руски агент в OMV

Дългогодишен служител на петролната компания OMV в Австрия е бил разкрит като „руски къртица“ от Дирекцията за държавна сигурност и разузнаване (ДДСР).

Това съобщи сп. „Профил“, което е отправило запитване до OMV за предполагаемия шпионаж. Оттам са отговорили, че „трудовото правоотношение с въпросния служител е прекратено незабавно“, и че "сътрудничат пълноценно на властите“. Обществената австрийска телевиция ORF пък е питала ДДСР, откъдето са отказали коментар.

Служителят на OMV е привлякъл вниманието на службите, след като се е срещнал с дипломат от руското посолство, който е в списъците на няколко западни разузнавателни служби като потенциален шпионин на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ). При обиск в дома на заподозрения са били намерени „планини от класифицирани, вътрешни и други чувствителни документи“. Иззетите материали в момента се анализират.

Заподозреният, който бил натерализиран в Австрия източноевропеец, е бил командирован временно от OMV в Националната петролна компания на Абу Даби - партньор и съсобственик на концерна и не е арестуван все още. Все още не е ясно и каква информация е предал той и кога е бил вербуван.

Руският агент все още не е арестуван, а австрийските съдебни власти са поискали от МВнР да свали имунитета на служителя на руското посолство. МВР пък каза, че по случая е образувано наказателно производство.

Ако Москва не се съобрази с отнемането на имунитета на нейния търговски представител в посолството, той ще бъде обявен за персона нон грата и ще трябва да напусне Австрия.