Монахини избягаха от старчески дом обратно в манастира си

Три австрийски монахини на възраст около 80 години избягаха от дома за възрастни, където бяха настанени, и се върнаха в бившия си манастир, съобщи Би Би Си, цитирана от БГНЕС.

Сестра Бернадет, 88 г., сестра Регина, 86 г., и сестра Рита, 82 г., са последните три монахини в манастира "Клостер Голденщайн" в Елсбетен, край Залцбург. Те си върнали достъпа до сградата с помощта на бивши възпитаници и ключар. Църковните власти не са доволни — но монахините са щастливи.

„Много се радвам да съм у дома. Беше ми домъчняло в дома за възрастни. Много съм щастлива и благодарна, че се завърнах“, каза сестра Рита. Триото разказва, че са били изведени от манастира против волята си през декември 2023 г. „Не ни попитаха“, каза сестра Бернадет. „Имахме право да останем тук до края на живота си, и това ни беше отнето“.

Трите монахини са прекарали голяма част от живота си в Шлос Голденщайн - замък, който от 1877 г. служи като манастир и частно девическо училище. Училището, което от 2017 г. приема и момчета, продължава да функционира. Сестра Бернадет сама е била възпитаничка на това училище, постъпила като тийнейджърка през 1948 г. Една от съученичките ѝ била австрийската актриса Роми Шнайдер. Сестра Регина пристига в манастира през 1958 г., а сестра Рита - четири години по-късно. Всички три дълги години преподавали в училището; сестра Регина е била и ръководителка. Но броят на монахините намалял.

През 2022 г. сградата била поета от Архиепархията на Залцбург и абатството Райхерсберг - августински манастир. Провост Маркус Грасл от абатството станал настоятел на монахините. Общността официално била разформирована в началото на 2024 г., като останалите монахини получили пожизнено право на пребиваване — при условие че здравето и умствените им възможности позволяват. Въпреки това през декември 2023 г. било взето решение да бъдат преместени в католически дом за възрастни, където не били доволни.

В началото на септември сестра Бернадет, сестра Рита и сестра Регина се върнали обратно, подпомогнати от група бивши ученици. „Бях послушна през целия си живот, но това беше прекалено“, каза сестра Бернадет. Те събрали някои вещи и се върнали в манастира. Заключванията на старите им жилища били сменени, затова повикали ключар. Когато пристигнали, нямало електричество и вода.

В изявление провост Грасл нарекъл решението им да се върнат „напълно неразбираемо“ и „ескалация“. „Стаите в манастира вече не са годни за ползване и по никакъв начин не отговарят на изискванията за адекватни грижи“, каза той. Той заяви, че „крехкото здравословно състояние“ на монахините прави „независимото им живеене в Голденщайн невъзможно“. Грасл добави, че домът за възрастни им е осигурявал „абсолютно необходима, професионална и добра медицинска грижа“. Много от желанията на монахините за бъдещето на манастира били взети под внимание, включително продължаването на училището, посочи той.

Трите сестри вече се устроиха обратно в бившия си дом. Електричеството и водата са възстановени частично, поддръжници носят храна и провизии, и те са прегледани от лекари. Има постоянен поток посетители, много от които са бивши възпитаници. Една от тях, София Таушер, каза, че монахините принадлежат на манастира. „Голденщайн без монахините просто не е възможно“. „Когато им потрябваме, просто да ни позвънят и ние веднага ще сме там“, увери тя. „Тези монахини промениха толкова много животи по прекрасен начин“. Алиша, друга бивша ученичка, добави, че монахините винаги помнят старите възпитаници.

В социалните мрежи са публикувани видеа на монахините — в молитва, на литургия, по време на хранене и слизайки по стръмните стълби. Те разказват, че старият им асансьор за стълби е бил изваден, след като били отведени.

Монахините заявяват, че са решени да останат. „Преди да умра в онзи дом за възрастни, бих предпочела да отида на поляна и така да вляза в вечността“, каза сестра Бернадет.