Тийнейджър бе обявен за светец от Ватикана

Десетки хиляди поклонници се стекоха във Ватикана в днес за канонизацията на италианския тийнейджър Карло Акутис, съобщава БГНЕС. Той е известен и като "Божият инфлуенсър" заради усилията му приживе да разпространява католическата вяра в социалните мрежи. Акутис умира от левкемия през 2006 г. на 15-годишна възраст. Тялото му, облечено в дънки и маратонки, лежи в гробница със стъклени стени в църквата "Санта Мария Маджоре" в Асизи, която е посещавана годишно от стотици хиляди хора.

Той стана и първият светец на сегашното хилядолетие, който ще бъде провъзгласен от папа Лъв XIV. Канонизацията първоначално беше насрочена за април, но беше отложена заради смъртта на папа Франциск. За церемонията дойдоха над 800 вярващи, които ще пътуват със специален влак от Асизи до Рим. Литургията бе предавана и на големи екрани в Асизи. "Знам, че много ще дойдат, много ще я следят по телевизията. И съм сигурна, че Карло им благодари", каза неговата майка Антония Салцано.

Акутис, роден в Лондон през 1991 г. в семейство на италианци, се отличавал с пламенна вяра, въпреки че родителите му не са били особено набожни. Той е израснал в Милано, където е посещавал ежедневно литургиите и се славел със своята доброта към малтретирани деца и бездомни хора, носейки на последните храна и спални чували.

Акутис сам усвоил основите на програмирането и го използвал, за да документира чудеса и други елементи от католическата вяра онлайн.

Католическата църква призна две чудеса след смъртта на Карло Акутис, което е необходимо изискване за провъзгласяване на светец. Първото е изцелението на бразилско дете, страдащо от рядка малформация на панкреаса, второто е възстановяването на костарикански студент, сериозно ранен при инцидент.

И в двата случая роднини са се молили за помощ от тийнейджъра, когото папа Франциск причисли към блажените през 2020 г.