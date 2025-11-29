Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Вартоломей и Лъв XIV призоваха за общо честване на Великден

Днес, 17:22
BGNES/EPA

В съвместна декларация, която подписаха в патриаршеския комплекс във Фенер, Истанбул, Вселенският патриарх Вартоломей и папа Лъв XIV изразиха готовността си да продължат да вървят решително по пътя на диалога с цел възстановяването на пълното общение между Вселенската патриаршия и Римокатолическата църква.

Гръцкият текст на декларацията беше разпространен от медиите в Гърция.

Двамата йерарси подчертават в декларацията си, че без да се отричат трудностите, които все още препятстват възстановяването на пълното общение между всички християни и които трябва да бъдат решени по пътя на богословския диалог, „трябва също да признаем, че това, което ни свързва, е вярата, която е изразена в Никейската догма“

„Убедени сме, че честването на паметта на тази забележителна годишнина (от Първия вселенски събор в Никея през 325 г.) може да вдъхнови нови и смели стъпки по пътя на единството“, пишат патриарх Вартоломей и папа Лъв.

Те изразяват общото си желание да продължат усилията за намирането на решение целият християнски свят да празнува Възкресение Христово в един и същи ден.

В декларацията се припомня още, че тази година се отбелязва още една годишнина – 60 години от съвместната декларация на Вселенския патриарх Атинагор и на папа Павел VI, с която е вдигната взаимната анатема между константинополската и римската църква от 1054 г. 

Вселенският патриарх и папата изразяват подкрепа за работата на Международната смесена комисия за богословски диалог между Римокатолическата и Православната църква.

Те насърчават всички вярващи от Православната и Римокатолическата църква и особено свещенослужителите и богословите да работят за умножаването на плодовете, които са дали диалогът и братските контакти между двете направления в християнството. 

Двамата духовни водачи също така отбелязват, че е трагично, че в много региони на света военните сблъсъци и насилието продължават да разрушават много човешки животи, и отправят молитва Бог да даде дара на мира на света ни. 

Вартоломей и Лъв XIV в декларацията си отхвърлят всяка употреба на религията и на Божието име за оправдание на насилието.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

папа Лъв XIV, Вселенския патриарх

Още новини по темата

Папата навърши 70 години
14 Септ. 2025

Тийнейджър бе обявен за светец от Ватикана
07 Септ. 2025

Папа Лъв XIV се появи на церемония с одежди от България
01 Юни 2025

Папата встъпи в длъжност пред 200 000 вярващи
18 Май 2025

Папата призова за освобождаването на арестувани журналисти по цял свят
12 Май 2025

Конклавът избра американец за папа
08 Май 2025

Петков и Денков отидоха при Вселенския патриарх

30 Ноем. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: А къде е петицията за оставка на Сарафов?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д