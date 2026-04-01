Руски военен самолет се разби в Крим

Загинали са 23 пътници и 6 души екипаж

01 Апр. 2026
По първоначална информация самолетът се e ударил в скала.
БГНЕС
По първоначална информация самолетът се e ударил в скала.

Руски военнотранспортен самолет "Ан-26" се разби, при което загинаха 23 пътници и 6 души екипаж, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от БНР.

Oколо 18:00 часа вчера при извършване на планов полет над Кримския полуостров е била загубена връзката с военнотранспортния самолет.

ТАСС съобщи, като се позова на свой източник от мястото на катастрофата, че самолетът се e ударил в скала и че по него не е имало поразяващо въздействие.

Като предварителна причина за катастрофата бе посочена техническа неизправност.

