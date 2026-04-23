Шофьорът от катастрофата с 2 жертви край Малко Търново е задържан

Шофьорът на автобуса с украинска регистрация, който катастрофира близо до граничния пункт "Малко Търново" вчера, е обвинен и задържан за 72 часа. Това съобщи прокуратурата в Бургас, цитирана от БТА. Шофьорът е украински гражданин с инициали С. М. Обвинението му е за причиняване на смърт по непредпазливост на две жени.

Рано сутринта вчера автобусът се преобърна в дере край Малко Търново. Шофьорът е спрял автобуса в страни от пътното платно, заради недостиг на гориво, след което превозното средство е тръгнало само на заден ход.

При инцидента загинаха две жени, девет пътници бяха откарани в болница в Бургас, а други настанени в дневния Център за хора с увреждания в Малко Търново.

Всички пътници в автобуса са от украински произход. Те са пътували на екскурзия в Турция.

В хода на разследването е установено, че шофьорът не е предприел необходимите мерки, за да обезопаси превозното средство при престой. В резултат автобусът е потеглил сам, което е довело до произшествието с фатален изход за двете пътнички.

Очаква се Окръжната прокуратура в Бургас да внесе искане в съда за постоянното задържане на шофьора.