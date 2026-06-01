Мощна експлозия избухна във фабрика за фойерверки в Малта

Мощен взрив във фабрика за фойерверки в района на Магтаб разтърси Малта тази сутрин.

Жители на различни части на страната съобщават за счупени прозорци от силната ударна вълна, която е разлюляла сгради, предава сайтът Malta Today. Причините за експлозията все още се изясняват.

Полицията заяви, че във фабриката "Та' Лурдес" не е имало работници, когато е станала експлозията. Пострадали са двама души, които са откарани в болница.