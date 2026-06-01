Мощна експлозия избухна във фабрика за фойерверки в Малта

Мощен взрив във фабрика за фойерверки в района на Магтаб разтърси Малта тази сутрин.
Жители на различни части на страната съобщават за счупени прозорци от силната ударна вълна, която е разлюляла сгради, предава сайтът Malta Today. Причините за експлозията все още се изясняват.
Полицията заяви, че във фабриката "Та' Лурдес" не е имало работници, когато е станала експлозията. Пострадали са двама души, които са откарани в болница.
Malta Fireworks factory explosion this morning around 6.30am. pic.twitter.com/e7PCbjbNUO— Maltese Falcon (@G00se_121) 1 юни 2026 г.