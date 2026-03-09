Намалени паралелки породиха спор за приема по математика

"Математическите паралелки след пети клас в гимназия "Баба Тонка" в Русе се намаляват от две на една. Това крие сериозни рискове и ще доведе до дългосрочни последици за образователна среда в Русе, като би задълбочило още повече изоставането в областта на математиката и природните науки и би ограничило възможностите за развитие на мотивирани и талантливи деца". Това пишат родители до депутата от ДБ Мартин Димитров, който пита служебния просветен министър проф. Сергей Игнатов защо в други подобни области няма намаление на приема.

От МОН обясняват, че броят на местата за прием след 5. клас не може да бъде повече от 2% от броя на учениците, завършващи 4. клас през съответната учебна година. В Русе към декември 2025 г. са се обучавали 1504 четвъртокласници, като според тези изисквания в града може да се сформира не повече от една паралелка с прием в 5. клас за 2026/27 г. Самият директор на гимназията също е направил мотивирано предложение за една, а не две математически паралелки за петокласници - въз основа на анализ на изпълнението на държавния план-прием, става ясно от отговора на МОН.

Според въпросния анализ се наблюдава устойчива тенденция на значително висока разлика между максималния и минималния бал на приетите четвъртокласници - ако през 2023/24 г. минималният бал на приетите деца е бил 300 т., а максималния 706 т., то през 2025/26 г. разликата е по-голяма: максималният бал е 923 т., а минималният - 502 т. Според директора това е показателно, че в 5. клас се приемат ученици със съществено различие в степента на постигане на държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка по математика след начален етап. "Това влияе пряко на качеството на обучението по математика на учениците в прогимназия в МГ "Баба Тонка" и създава предпоставка за затруднения при постигане на целите на държавния план-прием", посочват от МОН.

Спад в постиженията на олимпиади

Анализ на директора показва и спад в резултатите на учениците в 4. клас и на олимпиади по математика, с които се осъществява прием в гимназията. Средно статистически резултатите на 4-класниците на математическите състезания, изчислени в процент спрямо възможния максимален брой точки, са под 30%, а на областния кръг на олимпиадата по математика - около 57%. Наблюдава се устойчиво намаляване на постиженията на 4-класниците, които участват в състезанията и в областния кръг на олимпиадата по математика, резултатите от които са балообразуващи за прием в гимназията. Средно статистически на двете математически състезания (Математика за всеки и Пролетни математически състезания) са се явили 112 ученици, които са само 7.5% от общия брой 4-класници в областта. А учениците, допуснати до областния кръг на олимпиадата по математика, са 66-67, което е под 5% от всички четвъртокласници в областта.

Критики

Условието само 2% от четвъртокласниците в дадена област да може да бъдат приети в 5. клас в гимназии с профил "Математически" или "Природни науки" е критикувано нееднократно от родители и експерти. В резултат то бе променено от МОН, но според някои само на хартия. Разкриването на повече паралелки, включващи повече деца от досегашните 2%, вече е разрешено, но само "при наличие на материално-техническа база и обезпеченост на обучението с педагогически специалисти". В София и в някои от другите големи градове материалната база не стига, което означава, че разширяването на приема там отново остава под въпрос.