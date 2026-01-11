Медия без
Студ затваря училищата в Русе за един ден

Днес, 14:04

Неучебен ден за всички училища на територията на община Русе ще бъде 12 януари, понеделник, съобщиха от местната администрация в крайдунавския град, като уточниха, че решението е взето след обсъждане на метеорологичната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология и оценка на възможните рискове, свързани с очакваните ниски температури, които за региона са между минус 9 и минус 14 градуса.
Мярката не важи за детските градини.

За област Русе е обявен предупредителен жълт код за студено време, след като днес той е оранжев за сняг поледици и силен вятър. Основният мотив за обявяването на неучебния ден е грижата за здравето и безопасността на учениците. Продължителното излагане на минусови температури, особено при придвижване до и от учебните заведения, крие сериозни рискове. Очакват се заледявания, а макар снежната покривка постепенно да намалява, тя ще се задържи заради ниските температури. Натрупаният сняг по клони и електропроводи може да доведе до счупвания и скъсвания, както и до образуване на опасни ледени висулки, отбелязаха още от община Русе.

