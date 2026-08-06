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Пожар затвори магистрала "Тракия" в двете посоки

Над хиляда тирове задръстват в момента тесния Момин проход

06 Авг. 2026
Огънят гори в близост до отбивката за Велинград, а гъстият дим е намалил значително видимостта.
Фейсбук/Иван Владимиров
Огънят гори в близост до отбивката за Велинград, а гъстият дим е намалил значително видимостта.

Движението в двете посоки на магистрала “Тракия” в района на 69-ия километър е спряно заради пожар. Заради задимяването Агенция „Пътна инфраструктура“ временно ограничи движението по автомагистралата между пътните възли „Мирово“ и „Гелеменово“ в двете посоки. Автомобилите се отклоняват по обходен маршрут по първокласен път I-8 през Костенец, Белово, Пазарджик и обратно към магистралата.

Огънят гори в близост до отбивката за Велинград, а гъстият дим е намалил значително видимостта.

По първоначална информация пожарът е избухнал от запалени сухи треви край пътя. Заради високите температури и силния вятър обаче бързо е обхванал лозови масиви в района. Пожарът е в близост до село Церово, но засега няма непосредствена опасност за населеното място. Огънят гори от другата страна на автомагистралата, която служи като естествена преграда.

На място първоначално са били изпратени два противопожарни екипа, а впоследствие в гасенето са се включили общо шест пожарни автомобила от Пазарджик и Септември. Към тях се присъединяват и доброволни формирования от Белово, Брацигово, Панагюрище и Стрелча, като се очаква подкрепа и от доброволци от Пловдив.  

По искане на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР в гасенето са включени и два хеликоптера AS 532 AL Cougar с екипаж от 24-та авиационна база. Той облита землището на село Славовица, Община Септември, съобщиха от Министерството на отбраната. 

Допълнително е затворена и отбивката за Септември при пътен възел „Церово“, за да могат пожарникарите да работят безпрепятствено и да се осигури безопасността на преминаващите.

Екипи на полицията регулират трафика и призовават шофьорите да се движат с намалена скорост, да спазват по-голяма дистанция и стриктно да следват указанията на служителите на място.

Затворената магистрала доведе до задръствания в обходните маршрути. Над хиляда тирове задръстват в момента тесния Момин проход.

Пътуващите от София към Бургас се отбиват при пътен възел с.Мирово малко след Ихтиман, минава се по стария път за столицата през Костенец, Белово, Септември, Пазарджик и оттам на пътен възел с.Гелеменово. Другият обходен маршрут за идващите от Бургас към София е по обратния път- през възел Гелеменово- ПазарджикСептември-Белово-Костенец и оттам на автомагистрала "Тракия". 

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Ключови думи:

пожар, Магистрала Тракия

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