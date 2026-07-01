Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Огромен пожар гори в "Люлин"

Огънят тръгва от хале за преработка на пластмаса

01 Юли 2026Обновена

Огромен пожар избухва в хале за преработка на пластмаса на ул. "Банско шосе" в столичния кв. "Република". Въпреки дъжда в София, пожарът бушува вече близо 2 часа. На място са изпратени 6 пожарни коли, един химически екип и линейка, съобщи БНТ, позовавайки се на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". По първоначална информация няма данни за пострадали.

Сигналът за огъня е подаден около 16.30 ч. Движението в района е спряно. Екоинспекцията прави замервания на въздуха, но както обикновено при такива бедствия, не е открила замърсяване, въпреки че черният пушек се вижда отдалеч.

"В момента горят сградата и складовете на "Екобулпак", западно от жилищния комплекс. На терен са пожарникари, които се борят със стихията. Все още няма информация за причината, както и за пострадали лица", написа кметът на "Люлин" Георги Тодоров. "Моля гражданите да стоят на разстояние от пожара. Препоръчва се при задимяване в квартала да не се отварят прозорците, а при излизане навън да се носи маска или плътен шал. Имайте предвид, че в складовете на Екобулпак се съхраняват пластмасови и други отпадъци, които при горене отделят токсични съставки. Затова бъдете нащрек и следете своевременно обстановката!", призовава той.

„Екобулсорт“ ЕАД излезе с официална позиция след пожара, в която обяснява, че огънят е възникнал около 16:30 часа и е бил локализиран в приемното отделение за разделно събрани отпадъци от опаковки, в началната част на инсталацията. Незабавно е подаден сигнал към органите на пожарната безопасност, а впоследствие пожарът се е разпространил и към други части на съоръжението.

На място са пристигнали шест противопожарни автомобила, както и специализиран автомобил за извършване на химическо изследване на въздуха.

Според първоначалната информация предполагаемите причини за инцидента са наличие на батерии или флакони сред постъпилите отпадъци. Окончателната причина ще бъде установена от компетентните органи след приключване на огледите и проверките.

От компанията уточняват, че горят отпадъци от пластмаса и хартия. Няма жертви и пострадали, а всички работници и служители са били своевременно евакуирани съгласно действащите процедури за безопасност.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

пожар

Още новини по темата

Локомотивите пак започнаха да горят
26 Юни 2026

Шест автомобила изгоряха в столичния квартал "Надежда"
14 Юни 2026

Пътническият влак за Бургас се запали

28 Май 2026

Голям пожар с гъст черен дим горя в София
10 Май 2026

Огромен пожар горя край АМ "Тракия"
26 Апр. 2026

Огромен пожар изпепели над 100 коли в автоморга в Пловдив
17 Апр. 2026

Четири автомобила бяха изпепелени посред бял ден
14 Апр. 2026

Сградата на община Разград пламна след работа с оксижен
26 Март 2026

7 луксозни яхти за поне 100 млн. евро изгоряха в Бодрум
22 Март 2026

Пламна луксозен хотел в Куршевел
28 Яну. 2026

Две дечица изгоряха при пожар във врачанско село

25 Яну. 2026

Автобус от Добрич за Измир изгоря след "Капитан Андреево"
25 Яну. 2026

Двете деца от пожара в София са в особено тежко състояние

24 Яну. 2026

Пламна варненският атракционен комплекс "Фанагория"

20 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс: Едни и същи тайни свидетели изплуват и при Еврото, и при Нотариуса
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Баба Алино" прогресира в бабини деветини
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Прогресивна България" си изпроси протестите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса