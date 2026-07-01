Огромен пожар гори в "Люлин"

Огромен пожар избухва в хале за преработка на пластмаса на ул. "Банско шосе" в столичния кв. "Република". Въпреки дъжда в София, пожарът бушува вече близо 2 часа. На място са изпратени 6 пожарни коли, един химически екип и линейка, съобщи БНТ, позовавайки се на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". По първоначална информация няма данни за пострадали.

Сигналът за огъня е подаден около 16.30 ч. Движението в района е спряно. Екоинспекцията прави замервания на въздуха, но както обикновено при такива бедствия, не е открила замърсяване, въпреки че черният пушек се вижда отдалеч.

"В момента горят сградата и складовете на "Екобулпак", западно от жилищния комплекс. На терен са пожарникари, които се борят със стихията. Все още няма информация за причината, както и за пострадали лица", написа кметът на "Люлин" Георги Тодоров. "Моля гражданите да стоят на разстояние от пожара. Препоръчва се при задимяване в квартала да не се отварят прозорците, а при излизане навън да се носи маска или плътен шал. Имайте предвид, че в складовете на Екобулпак се съхраняват пластмасови и други отпадъци, които при горене отделят токсични съставки. Затова бъдете нащрек и следете своевременно обстановката!", призовава той.

„Екобулсорт“ ЕАД излезе с официална позиция след пожара, в която обяснява, че огънят е възникнал около 16:30 часа и е бил локализиран в приемното отделение за разделно събрани отпадъци от опаковки, в началната част на инсталацията. Незабавно е подаден сигнал към органите на пожарната безопасност, а впоследствие пожарът се е разпространил и към други части на съоръжението.

На място са пристигнали шест противопожарни автомобила, както и специализиран автомобил за извършване на химическо изследване на въздуха.

Според първоначалната информация предполагаемите причини за инцидента са наличие на батерии или флакони сред постъпилите отпадъци. Окончателната причина ще бъде установена от компетентните органи след приключване на огледите и проверките.

От компанията уточняват, че горят отпадъци от пластмаса и хартия. Няма жертви и пострадали, а всички работници и служители са били своевременно евакуирани съгласно действащите процедури за безопасност.