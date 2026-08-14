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Четири автомобила изгоряха в Поморие и Бургас

Днес, 14:38
Гъст черен дим се стеле при изгарянето на колите в Поморие
Флагман
Гъст черен дим се стеле при изгарянето на колите в Поморие

Четири автомобила изгоряха в Поморие и Бургас. Три автомобила изгоряха при пожар на ул. “Тохун” в Поморие, след като пламъците тръгнали от запалена купчина хартия в непосредствена близост до колите. Инцидентът е станал до жилищна сграда, а гъст черен дим се е издигнал високо над района, съобщава Флагман. 

От кадрите се виждат сериозните поражения по автомобилите. Огънят е оставил голямо черно петно върху фасадата на съседната сграда. На място са пристигнали пожарникари, които са потушили пламъците.

Предстои да се изяснят всички обстоятелства около възникването на пожара. Не се знае дали има пострадали и кой е запалил купчината хартия.

“Мерцедес” Е 350  пък е избухнал в пламъци тази нощ близо в бургаския квартал „Меден рудник“, предава пак "Флагман". Сигналът за горящия автомобил е получен в Четвърто Районно управление-Бургас около 01:05 часа на 14 август.

Автомобилът е бил паркиран пред жилищния блок. След подаването на сигнала към мястото е насочен противопожарен екип, който е овладял пламъците. При пристигането на екипите е установено, че мерцедесът гори откъм предния капак. Огънят е потушен от един противопожарен екип, след което работата по случая е поета от служителите на Четвърто Районно управление-Бургас.

Колата била на млада жена. Допуска се, че  пожарът може да е умишлен. На този етап обаче точната причина за възникването не е установена. Полицията продължава действията по изясняване на обстоятелствата около инцидента. Пламъците са засегнали и градинката около блока. Предстои да бъде установен и размера на материалните щети.

Изгорелите коли в Поморие
Флагман Изгорелите коли в Поморие
Изгорелият в Бургас мерцедес
Флагман Изгорелият в Бургас мерцедес
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Ключови думи:

пожар, умишлен палеж

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