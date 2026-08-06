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Кметът на „Люлин“ настоява за спешен ремонт след инциденти с трамваи

06 Авг. 2026
Кадър от един от последните инциденти
Кадър от един от последните инциденти

Кметът на столичния район „Люлин“ Георги Тодоров настоява за спешен ремонт на трамвайното трасе във връзка с поредица от инциденти с дерайлирали трамваи по линия №8, съобщиха от пресцентъра на районната администрация. "Инцидентите са сериозен сигнал, че състоянието на трамвайното трасе изисква незабавни действия. Безопасността на хората е безусловен приоритет и необходимите мерки не могат повече да бъдат отлагани“, посочва кметът.

Той информира, че вече е направил предложение за включване в Капиталовата програма на Столична община за 2026 г. на цялостен ремонт на бул. „Д-р Петър Дертлиев“, включително и на трамвайното трасе, където е станал първият инцидент с трамвай. Предстои да бъде внесено искане и за рехабилитация на бул. „Джавахарлал Неру“, включително на кръстовищата с бул. „Панчо Владигеров“ и бул. „Райко Даскалов“.

Кметът на район "Люлин" ще изпрати официално искане до Столична община за извършване на неотложен ремонт на компрометираните участъци от трамвайното трасе, без да се изчаква приемането на Капиталовата програма.

Трамвай №8 дерайлира на бул. "Панчо Владегоров" в столичния ж.к. "Люлин" 5 миналата седмица. При инцидента нямаше пострадали.

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Ключови думи:

трамваи, Люлин

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