Трета катастрофа между трамваи стана за две седмици в София

За трети път в рамките само на две седмици в София стана катастрофа между трамваи.

Две мотриси се удариха на кръстовището на бул. "Александър Стамболийски" и бул. "Константин Величков". Трамвай №18 е правил десен завой от "К.Величков" към "Ал.Стамболийски", в посока центъра, когато е закачил странично "осмѝцата", пътуваща в обратна посока - към "Западен парк".

При инцидента е пострадал един от ватманите. Той е откаран в института за спешна медицинска помощ "Пирогов", а движението в района е силно затруднено заради задръстването.

Само преди 13 дни, на 4 юни, на същото кръстовище челно се удариха два трамвая. Тогава бяха ранени четирима души, сред които малко дете.

Два дни по-рано, на 2 юни, два трамвая (линии №3 и №13) се сблъскаха в района на Централна гара, в посока бул. „Христо Ботев“.