София е окончателно осъдена да махне шумните трамваи от бул. "Скобелев"

Столичната община вече е окончателно осъдена и има срок от 1 година да премести трамвайното трасе, което минава по локалното платно на бул. "Ген. М. Скобелев" (между бул. "Витоша" и "Петте кьошета").

По казуса вече има и решение на Върховния касационен съд (ВКС), с което три инстанции са категорични, че 13 години общината бездейства по отношение на задължението си да премахне едно уж временно трасе, съобщи "Лекс".

То беше изградено през 2010 г. заради строящото се тогава метро в района и трябваше да съществува до 2012 г. Общината обаче не направи нищо, за да преустанови временната мярка, а през 2017 г. граждани, живеещи в района, заведоха два колективни иска срещу общината, с които поискаха трасето да бъде премахнато или преместено заради непоносимия шум.

Делото се проточи 8 години, колкото бяха нужни на трите инстанции да преценят, че действително общината е в нарушение, а на нея пък и това време не ѝ стигна, за да реши проблема. При това общината обжалва решенията на първите две инстанции, а един от аргументите беше, че не е възможно трасето да бъде преместено само за една година.

Първото осъдително решение за преместване на трасето на Софийския градски съд е от август 2022 г. През май миналата година Софийският апелативен съд (САС) го потвърди. Общината обаче отнесе спора до върховния съд, който сега слага точка по делото.

В касационната жалба на общината отново се твърди, че няма как да бъде спазен срокът от една година за преместване на трамваите, а освен това общината продължи да настоява, че искът е неправилно квалифициран като колективен, че нямало колективен интерес, а общината не можела да бъде ответник по предявения иск и да бъде задължена да извърши определено административно действие.

Върховните съдии Мария Иванова, Таня Орешарова (докладчик) и Даниела Стоянова отхвърлят всички възражения, като посочват, че гражданите, завели иска, са засегнати от едно нарушение и искът правилно е разгледан по реда на особеното производство по колективни искове.

"Наднорменият шум и вибрации от трамвайния транспорт, които нарушават правото на спокойствие и здравословна среда на живеещите в конкретния район, са типичен пример за засегнат колективен интерес, чиято защита следва да се осъществи именно чрез осъдителен колективен иск, с който се търси предвидената в закона защита - преустановяване на нарушението", се казва в решението.

"Когато в резултат на неизпълнение на задължение на общината в качеството ѝ на собственик бъде увредено друго лице, отношенията между страните са равнопоставени и общината не действа като орган на власт, защото в създадените отношения няма подчинение или зависимост", мотивира се още ВКС.

Оплакванията

През всичките години гражданите се оплакват, че трасето минава в непосредствена близост до жилищата им на бул. "Ген. Скобелев" и създава постоянен дискомфорт и стрес, тъй като шумът и вибрациите от трамваите са значително завишени в сравнение с други места, където линиите са в близост до жилищни кооперации при спазване на законовите изисквания. По трасето минават линии 1, 6, 7 и 27. Данните по делото от разписанията показаха, че в делничен ден на час по линията минават 28 мотриси, а в празнични дни - по 10 за 60 минути. Трамваи там не се движат само от 22:55 ч. до 4:56 ч.

Експертите по делото са категорични: с изграждането на временното трасе е нарушена наредбата за планиране и проектиране на комуникационно-транспортни системи на урбанизирани територии. Нарушенията са констатирани по отношение на минимална ширина на трасето от 3 метра, минималното разстояние до жилищни сгради, стълбове за осветление и бордюри.

Експертите, изследвали нивото на шум, заключиха, че във всички шест жилищни помещения, в които са измервали шума, граничните стойности са били завишени. Засечените значими превишения са от порядъка на от 10 до 15 dB през деня и вечер от 9 до 14 dB над нормата. Според експертите е обезпокоителен фактът, че за нощния период са регистрирани превишения на нормите, като стойностите достигат до 12 dB над граничните нива. Според тях измерените нива на шума през нощта са много по-високи от препоръките на Световната здравна организация за добър нощен сън.

При извършените в участъка измервания беше установено, че средната скорост на движение на трамваите е 18 км/ч и нито една мотриса не се е движела с разрешената скорост от максимум 5 км/ч. Вещите лица пък посочиха, че увеличението на скоростта увеличава вибрациите и опасността за сградите. По отношение на монтираните подложки по трасето експертите са обяснили, че те би трябвало да намаляват шума с 10%, но с годините този процент намалява.

Шумът разболява

По делото бяха приети и заключения на специалист по нервни болести и клиничен психолог, според които шумът в населените места е стресов фактор за организма като причинява психо-физиологичен стрес под формата на раздразнение, а високите нива на транспортен шум, срещу които нищо не може да се направи, могат да провокират чувство за безпомощност, което може да отиде и по-далеч заради убеждението, че средата не подлежи на повлияване.

Продължителните наднормени нива на шума и вибрациите влияят върху нервната, сърдечносъдовата, храносмилателната, дихателната и ендокринната система. "Всички тези отрицателни въздействия на шума върху организма водят до повишаване на общата заболеваемост вследствие понижена имунна защита на организма", категорични са експертите.

Още миналата година общинската власт обясни, че ще са нужни поне 420 дни за преместване на трасето, от които 120 дни за проектиране и 300 за строителство, като и те са определени като прогнозни заради възможни различни усложнения.

"Хронологично изброените от ответника действия обхващат период от повече от 12 години, в който не се е стигнало до конкретни резултати. Това е необосновано дълъг срок с оглед ключовото значение на трасето за целия столичен транспорт. Трайната невъзможност да бъдат разрешени отдавна известните проблеми и неудобства на живущите по протежението на трамвайния участък не може да се разглежда като обективно обстоятелство, изключващо отговорността на ответника", категорични са върховните съдии.