Възстановява се движението на трамваите в центъра на София

Подменени са 75 метра релсов път с вибро- и шумоизолационни елементи

Днес, 07:12
Една седмица продължи ремонтът на релсовия път в района на кръстовището между булевардите "Драган Цанков“ и "Евлоги и Христо Георгиеви“.
От днес се възстановява движението на трамваите в центъра на София по улица "Граф Игнатиев“.

"Сменен е 75 метра единичен коловоз. Целият релсов профил е облечен във вибро- и шумоизолационни елементи", информира пред БНР инж. Асен Ценков от Столичната община.

"Частично е отворено кръстовището и ще има редовно движение по "Граф Игнатиев" по четирите линии, които минават оттам. Ще остане за довършване неголямо количество паважна настилка, но това по никакъв начин няма да затруднява гражданите", посочи Ценков.

За следващата година е предвиден друг ремонт, който ще бъде с малко по-голяма продължителност, защото ще се ремонтират и другите криви, които излизат на "Христо Смирненски". 

