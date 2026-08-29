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САЩ поемат контрол върху петрола на Венецуела

Днес, 13:13
Петролна рафинерия Амуай във Венецуела
Петролна рафинерия Амуай във Венецуела

САЩ ще поемат мажоритарен контрол върху огромните петролни резерви на Венецуела. 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че съвместно предприятие, ръководено от САЩ, ще придобие мажоритарен контрол върху 65 милиарда барела доказани венецуелски резерви, като Вашингтон ще контролира 55% от ефективния добив.

Така предприятието ще се превърне във втория по големина корпоративен притежател на доказани петролни резерви в света след Saudi Aramco.

Тръмп разкри споразумението в публикация в Truth Social в петък вечерта, заявявайки, че договорката е постигната с временния президент на Венецуела Делси Родригес и частни компании.

Проектът ще обхване 17 стратегически петролни находища с концесии с продължителност 100 години, според цитирани в проекта официални лица.

Родригес потвърди споразумението в изявление в Telegram, описвайки го като „историческо“. Тя заяви, че проектите ще генерират 209 милиарда долара под формата на данъци, но не уточни разпределението на собствеността.

Добивът ще осигурява петрол за САЩ по себестойност, ще захранва стратегическия петролен резерв и ще снабдява американската армия.
 

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