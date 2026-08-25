Испания поиска от ЕК спешно финансиране за кризата в Сеута

Испанското правителство е поискало спешна финансова помощ от Европейската комисия за справяне с миграционната криза в Сеута, предава БНР. Очаква се средствата да бъдат отпуснати от фонда "Убежище, миграция и интеграция".

В искането си правителството в Мадрид е включило мерки за засилване на граничната охрана и инфраструктурата за сигурност, както и за осигуряване на подходящ капацитет за приемане на мигранти - включително непридружени непълнолетни лица, предава испанската информационна агенция ЕФЕ, като се позова на говорител на комисията.

При механизма за спешна помощ, който е част от фонд "Убежище, миграция и интеграция", не е необходимо страните членки да чакат получаването на исканите суми, а могат да използват собствени средства, които впоследствие ще бъдат възстановени от Брюксел.

За последен път Испания се възползва от тези официална мярка през миналата година, когато ЕС предостави 38 милиона евро за подкрепа на хуманитарната помощ в отговор на миграционния натиск върху Канарските острови.

В същото време стана ясно, че кабинетът "Санчес" ще създаде единно командване за управлението на кризата в Сеута. То ще включва специализиран консултативен комитет, в който ще се включат местната власт, правителството и службите за сигурност.