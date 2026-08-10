Рекордните 230 души са прекосили Ламанша в малка лодка

ЕЕПА/БГНЕс През 2018 г. например е имало средно по седем души на лодка, но миналата година този брой се е увеличил до 62.

Малка лодка с 230 души е прекосила Ламанша към Великобритания през уикенда. Това е рекорд за най-голям брой хора, преминали през Ламанша с един плавателен съд, съобщиха местни медии.

Лодката е пристигнала във Великобритания на 8 август, надминавайки предишния рекорд от юли, когато 165 души са прекосили Ламанша само с един плавателен съд, съобщи Би Би Си.

Британското вътрешно министерство потвърди, че общо 258 мигранти на борда на четири лодки са преминали Ламанша към Великобритания на 8 август. Говорител заяви, че последният случай показва "безразсъдните и опасни тактики, използвани от престъпни групи, които продължават да излагат човешки животи на риск, като натъпкват все повече хора в негодни за плаване съдове".

Въпреки рекордния брой хора на борда на един плавателен съд, общият брой на преминаванията през Ламанша за тази година е намалял. Според данни на британското вътрешно министерство близо 14 820 души са достигнали Великобритания с малки лодки от началото на годината. Това представлява спад от 43% на годишна база и от 16% спрямо същия период през 2024 г.

За отеблязване е, че трафикантите на хора увеличават броя на мигрантите, натъпкани в малки плавателни съдове, като средният брой се увеличава всяка година. През 2018 г. например е имало средно по седем души на лодка, но миналата година този брой се е увеличил до 62.

По време на посещение в Дувър премиерът на Великобритания Анди Бърнам обеща, че правителството му ще бъде "безмилостно" в ограничаването на броя на малките лодки, с които пристигат нелегалните мигранти. Той заяви, че броят на служителите, които пресичат бандите за контрабанда на хора, е удвоен от двете страни на Ламанша.

През април Обединеното кралство и Франция сключиха сделка за 662 милиона паунда (773 милиона евро) за решаване на проблема. Тригодишното споразумение включва изпращане на полиция на френските плажове за справяне с насилието и враждебните тълпи, а от страна на Франция ще бъдат разположени дронове и два хеликоптера като част от система за прихващане на трафиканти на хора и нелегални мигранти.