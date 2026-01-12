Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

България строи два нови центъра за мигранти от закрит тип

Считаме за целесъобразно да бъдат в малки населени места, обяви шефът на агенцията за бежанци

Днес, 09:28
Председателят на агенцията за бежанци Иван Иванов
БНР
Председателят на агенцията за бежанци Иван Иванов

България ще изгради два нови центъра от затворен тип за настаняване на мигранти до края на 2026 и началото на 2027 г. Това се налага заради разпоредбите в новия Пакт за миграцията и убежището на Европейския съюз, който ще започне да се прилага от 12 юни тази година за всички страни членки, обяви в интервю за "Хоризонт" на БНР председателят на Държавната агенция за бежанците Иван Иванов.

Той обясни, че се обмисля възможността центровете за мигранти да бъдат разположени в по-малки общини, така че осигурят нови работни места за местното население.  "По отношение на инфраструктурното обслужване и изискванията на пакта, България има задължението да изгради 2 нови центъра от затворен тип. В момента проучваме дислокацията - къде могат тези центрове да бъдат построени. Считам, че целесъобразно е да бъде в по-малки населени места", заяви Иванов. По негови думи "не би трябвало да се страхуват хората, тъй като ще бъдат от затворен тип, тоест хората, които ще бъдат вътре - бежанците - няма да имат достъп извън тези центрове".

"Няма изискване да бъдат в близост до границата, но моето виждане е, че е хубаво да бъдат в усвоени терени на бивши казарни, използвани от Българска армия, които в момента са имоти с отпаднала необходимост. И нека честно да си кажем - тези имоти пустеят, така че могат да бъдат използвани по целесъобразност", каза още шефът на агенцията за бежанци. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

мигранти, центрове за мигранти

Още новини по темата

Конгресмени искат разследване след смъртта на българин в миграционен център
22 Дек. 2025

Еди Рама се скара на британската вътрешна министърка
19 Ноем. 2025

Румънецът, причинил смъртта на шестима мигранти: Действах под заплаха
08 Ноем. 2025

Румънец е управлявал колата, в която загинаха мигрантите край Бургас
07 Ноем. 2025

Митов обвини Русия, че наводнява Европа с мигранти
20 Окт. 2025

Великобритания депортира мигранти с полети до Франция
15 Септ. 2025

9 г. и 4 м. затвор за гонка с бус с мигранти, при която загина полицай
15 Авг. 2025

Афганистан блокира делото за смъртта на 18 бежанци край Локорско
06 Авг. 2025

Най-малко 68 са загиналите мигранти след преобръщане на лодка в Йемен
04 Авг. 2025

Шофьор опита да прегази гранични полицаи край Драгоман
25 Юли 2025

САЩ поискаха и Палау да приеме мигранти
23 Юли 2025

Да потрошим 150 млн. лева, за да върнем 870 българи от чужбина

22 Юли 2025

Великобритания плаща на мигранти да напуснат страната
08 Юни 2025

Разбиха луксозен канал за мигранти с арести в 6 града

05 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов винаги си намира приятели
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?