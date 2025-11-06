Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Румънец е управлявал колата, в която загинаха мигрантите край Бургас

Той се опитал да избегне полицейската лента с шипове и хвърлил в езерото Вая автомобила

07 Ноем. 2025Обновена
Колата, в която са загинали мигрантите
Флагман
Колата, в която са загинали мигрантите

Румънски гражданин е управлявал колата, в която снощи край Бургас загинаха 6-ма мигранти. Той се е опитал да избяга след инцидента, при който автомобилът му се преобърна на брега на бургаското езеро Вая при продължително преследване от гранична полиция, но е хванат почти веднага. 

Трагедията се разигра след среднощна гонка, продължила повече от половин час и която е започнала след град Китен. Колата "Шкода" с румънска регистрация, се е отправила към вътрешния път през селата Ясна поляна и Росен. След като стига до входа на Бургас, там където се намира контролно-пропускателния пункт в местността "Пода", колата блъска друг автомобил, измества го от пътя и влиза в града. Преследването продължава по булевард "Тодор Александров". Преди моста "Владимир Павлов", с лента от шипове за принудително спиране поставена от полицейски автомобил, колата с мигранти се преобръща и влиза в езерото Вая. Колата се е движила с повече от 150 км/ч.

От 9-мата мигранти в колата 6-ма са загинали на място. а 3-ма са транспортирани в болница. По първоначални данни мигрантите са от Афганистан.

В петък сутринта директорът на Гранична полиция Антон Златанов разказа подробности за случката, която по думите му се разиграва за общо 34 минути. "От около 21:20 ч., първите колеги в района на Китен забелязват автомобила, който кара с изключително бърза скорост и по това време на денонощието на сезона им се е сторил рисков. Подават му сигнал, след което той не се подчинява, с риск за живота на колегите. В тези моменти и особено след лошия инцидент, който се случи преди няколко години и загинаха колеги в Бургас, имаме процедура, която задействаме веднага при всяко неподчинение от този тип. Това е процедура 27, вътрешна процедура на МВР, в която всички полицейски екипи, независимо на коя структура, преминават на една и същата радиочистота и започват да работят съвместно. Това нещо сме го тренирали от миналата година много пъти и симулативно, за съжаление и на практика", каза шефът на Гранична полиция.

Антон Златанов обясни, че след като вижда екипите, които са поставили шипове, румънският водач на автомобила самокатастрофира. "3 неподчинения има на 3 различни КПП-та, на последните 2 има шипове. На първият пункт, който е на входа за Бургас, колегите не могат да дръпнат шиповете пред него, поради простата причина, че той много хитро се долепя до предния автомобил, българския автомобил с български граждани, които са добре. Долепя се и дори ги удря един-два пъти леко отзад. Той знае, че ние ще използваме шипове, което затруднява още повече колегите. Те трябва да пазят своя живот, трябва да пазят живота и на хората, в случая на другите участници в движението. На следващия пункт, отново преграждат, успяват много бързо да се организират колегите и от Областна дирекция на МВР-Бургас и от "Гранична полиция"", разказва полицейската версия Златанов.

Шофьорът и останалите трима оцелели са спасени от екипите и в момента са в болницата в Бургас.

"Многократно последните месеци казваме, че въпреки намалелия мигрантски натиск, въпреки всички мерки, които сме взели, това до някаква степен дори прави трафикантите по-агресивни, тъй като те не могат да изкарват спокойно и безпрепятствено парите, които изкарваха преди. И имаме доста чести случаи напоследък с неподчинения", обяснява шефът на Гранична полиция.

Предният такъв бил от сряда вечерта на българо-гръцката граница на граничен преход "Ново село", което е близо до българо-турската граница. "Отново се наложи колегите да използват шипове, за да спрат автомобила след две поредни неподчинения. Той се опитва да ги гази", каза Златанов и обясни, че в Гранична полиция били извършени много реформи, за да спрат трафика. "От българо-гръцката граница ние сме извели доста голям брой щатове към външните граници с Турция и с Република Северна Македония. Освен това, половината служители от българо-гръцката се редуват с дежурства и командировки на българо-турската. Това ще бъде така, докато не приключи назначаването на всичките нови 1200 човека, които бяха отпуснати като празни щатове. Първите от тях 400 в момента завършват школата в Пазарджик. Другият петък е тяхната клетва и буквално от събота те заемат 400 от тези позиции. Още януари на тяхно място ще влязат нови 400", каза Златанов.

 

 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

мигранти, полицейска гонка, загинали

Още новини по темата

Митов обвини Русия, че наводнява Европа с мигранти
20 Окт. 2025

Великобритания депортира мигранти с полети до Франция
15 Септ. 2025

Екшън с каруца, бой и стоп патрони се разигра край дерайлирал влак
20 Авг. 2025

9 г. и 4 м. затвор за гонка с бус с мигранти, при която загина полицай
15 Авг. 2025

Афганистан блокира делото за смъртта на 18 бежанци край Локорско
06 Авг. 2025

Най-малко 68 са загиналите мигранти след преобръщане на лодка в Йемен
04 Авг. 2025

Шофьор опита да прегази гранични полицаи край Драгоман
25 Юли 2025

САЩ поискаха и Палау да приеме мигранти
23 Юли 2025

Да потрошим 150 млн. лева, за да върнем 870 българи от чужбина

22 Юли 2025

Десетки протестираха срещу пускането на младежа, убил трима души в Разград
10 Юли 2025

Великобритания плаща на мигранти да напуснат страната
08 Юни 2025

Разбиха луксозен канал за мигранти с арести в 6 града

05 Юни 2025

Съдът подкрепи Тръмп за депортиране на още 530 000 мигранти

31 Май 2025

Гърция осъди 14 българи на по 140 години затвор всеки
22 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов и Пеевски тайно сключиха нова сделка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън