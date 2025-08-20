Екшън с каруца, бой и стоп патрони се разигра край дерайлирал влак

БГНЕС Товарна композиция с над 30 цистерни, натоварени с дизелово гориво, дерайлира рано сутринта на 15 август в района на Симеоновград.

Истински екшън с преследване на каруца, пострадали полицаи, прострелян със стоп патрон и задържани младежи се е разиграл вчера край дерайлиралия край с. Пясъчево товарен влак.

Младежи на 17 и 14 години са задържани за срок до 24 часа за неизпълнение на полицейско разпореждане, разследва се тълпата, опита да ги спаси от полицаите, а служител на реда се разследва за нанасяне на лека телесна повреда със стоп патрон. Двете разследвания се наблюдават от Районната прокуратура в Стара Загора, която съобщи за случката.

На 19 август около 21:30 часа двамата полицаи охранявали дерайлиралата влакова композиция край Пясъчево. При обхода на мястото те забелязали двама младежи, които се придвижвали с каруца с конски впряг, а в нея били натоварили метални части от вагоните, посочват от прокуратурата. Младежите се движели по пътя в посока към град Гълъбово.

Полицаите тръгнали да ги преследват. Те задържали единия от младежите - на 17 г., а вторият - на 14 г., успял да избяга. През това време каруцата продължила да се движи сама по пътя, като се ударила в движещо се "Ауди" и се разпаднала на части. В колата имало четирима души, които не са пострадали, продължава разказа държавното обвинение.

Докато полицаите установявали самоличността на 17-годишния младеж, край тях се събрали група от хора от Гълъбово, които настоявали момчето да бъде освободено. Те започнали да бутат и дърпат полицаите. Единият от полицейските служители паднал на земята и му били нанесени удари по тялото.

Колегата му произвел предупредителен изстрел със стоп патрон със служебното оръжие във въздуха. Въпреки това събраните на място хора не се разотишли и не престанали да се саморазправят, в резултат на което той произвел втори изстрел със стоп патрон, който попаднал в крака на 43-годишен мъж. Подаден бил сигнал на тел. 112. На място са пристигнали медицински екипи, като е установено, че нараняването на 43-годишния мъж е повърхностно. Той е бил обслужен амбулаторно и освободен след прегледа.

Образувано е и разследване за причиняване на лека телесна повреда от полицейски орган.

По двете досъдебни производства се извършват активни действия по разследването, уверяват от прокуратурата. И допълват, че се разпитват свидетели, назначени са медицински експертизи, иззети са веществени доказателства и др.

Двамата младежи, на 17 и 14 г., са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР по досъдебното производство за неизпълнение на полицейско разпореждане, като се проверява и съпричастността им към кражбата на метални части от вагоните.

На 15 август товарна влакова композиция с повече от 30 вагона се преобърнала край симеоновградското село Пясъчево. При инцидента пламнаха цистерни с гориво.